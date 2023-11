Energetický regulační úřad (ERÚ) navrhuje, aby v příštím roce vzrostla regulovaná část ceny elektřiny o 71 procent. Ročně by se tak elektřina běžné domácnosti prodražila asi o čtyři tisíce korun. Deník přináší odpovědi na hlavní související otázky.

Jak se v příštím roce změní cena energie?

Podle návrhu ERÚ vzroste regulovaná část ceny elektřiny pro domácnosti oproti letošnímu roku o 71 procent. V průměru to s DPH bude znamenat zdražení asi o 1408 korun za megawatthodinu (MWh).

Co takové zdražení energií bude znamenat pro běžnou domácnost?

Podle dat energetických společností spotřebuje průměrná česká domácnost kolem tří MWh elektřiny za rok. V příštím roce si tak za regulovanou část elektřiny zaplatí zhruba o 4200 korun víc.

Proč cena energie tolik vzroste?

Je to proto, že část plateb za energie, které dosud kvůli energetické krizi dotoval stát, se zpět přenese na odběratele. Jde především o poplatky za podporované zdroje energie (PoZE), dále náklady na technické ztráty v přenosové a distribuční soustavě nebo náklady na podpůrné služby. Roli také hraje snížení regulované složky na letošní rok. Oproti roku 2021, který byl posledním nedotovaným rokem, bude zdražení asi o 800 korun za MWh.

Znamená to, že celková cena energie skutečně oproti letošnímu roku vzroste o desítky procent?

Vláda tvrdí, že zvýšení cen bude menší, jen v jednotkách procent. „Protože cena silové elektřiny neustále klesá, lidé budou platit převážně stejně jako letos, nebo maximálně v průměru o jednotky procent více. Žádné navýšení o desítky procent nehrozí a každý, kdo říká něco jiného, lže a šíří paniku,“ uvedl premiér Petr Fiala (ODS).

Jaké zvýšení cen energií očekávají odborníci?

Oproti vládě jsou skeptičtější. Podle analytika společnosti Ušetřeno.cz Tomáše Vrňáka stoupnou domácnostem náklady za distribuci a jistič poměrně výrazně. V případě distribuční sazby D02d to může být u zákazníků distribuční oblasti ČEZ až o třicet procent. „Nejméně si připlatí lidé v Praze, tedy v distribuční oblasti PRE, kde vzrostou přibližně o desetinu,“ řekl Deníku Vrňák.

Z čeho se celková cena energie skládá?

Cena energií se skládá ze dvou složek. První, obchodní složku, určují dodavatelé. Druhou, regulovanou, spravuje stát prostřednictvím ERÚ. Regulovaná složka elektřiny u domácností tvoří asi čtyřicet procent konečné ceny a odběratel si v ní platí zejména všechny služby spojené s dodáním elektřiny z elektrárny až do své zásuvky. U plynu je její podíl nižší, jen asi dvacet procent.

Jak vzroste cena plynu?

Právě proto, že se regulovaná složka na ceně plynu podílí menším dílem, by měl být její nárůst nižší. U domácností by oproti letošnímu roku měla vzrůst asi o 39 procent. To by znamenalo zdražení asi o 125 korun za MWh plynu. Navýšení ceny plynu by mělo být nižší také proto, že se do jeho ceny nepromítají platby za PoZE.

Je toto zvýšení cen energií už jisté?

ERÚ informaci o plánovaném zvýšení ceny energie zatím zveřejnil na svých webových stránkách. Konečné rozhodnutí úřad vydá na konci listopadu.

Kolik peněz si mohou nyní nanejvýš účtovat dodavatelé energií?

V letošním roce ještě na energie platí cenový strop stanovený vládou. Spotřebitelé tak dodavatelům za MWh elektřiny platí nanejvýš 6050 korun s DPH, za MWh plynu 3025 korun s DPH. K tomu je však potřeba přičíst distribuční poplatky.

Dá se očekávat, že cena elektřiny v dohledné době klesne?

Odborníci s tím nepočítají. Elektřina bude dlouhodobě zřejmě naopak zdražovat kvůli odklonu od využívání uhlí v tepelných elektrárnách a jeho nahrazení jinými zdroji. Jejich zavedení se odběratelům prodraží. Kromě toho vlády včetně té české v uplynulých dvou letech elektřinu zejména pro domácnosti dotovaly. Snažily se tak zmírnit dopady energetické krize způsobené ruskou válkou na Ukrajině.