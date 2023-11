Česko nemůže závodit s Německem v dotacích kvůli energiím, řekl Stanjura

ČTK

Česko se nemůže kvůli drahým energiím pouštět do dotačních závodů s Německem, vzhledem k velikosti ekonomiky by v nich prohrálo. Novinářům to v pátek řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Zároveň uvedl, že české firmy mají jiné možnosti podpory, než je plošná kompenzace zdražení energií. Německá vláda ve čtvrtek oznámila, že tamnímu průmyslu poskytne úlevu až 12 miliard eur (přes 295 miliard korun) kvůli vysokým cenám elektřiny.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Černý scénář v podobě citelného zdražování elektřiny a plynu se naplňuje | Foto: Shutterstock