Jindy ospalé Česko je na nohou! Tuzemští fotbalisté jsou v play-off evropského šampionátu a ve čtvrtek v poledne propukne naplno internetová bitva o lístky na nedělní osmifinálové utkání s Nizozemskem. To se hraje v Budapešti, tedy v místě, které je pro české fanoušky nejideálnější variantou. A to hned z několika důvodů.

Stadion Ference Puskáse v Budapešti | Foto: ČTK

Česká reprezentace odehraje osmifinále v neděli 27. června 2021 v Budapešti proti Nizozemsku. Podporovat by ji měly tisíce fanoušků. V maďarské metropoli totiž platí mírnější covidová pravidla než jinde a pouze zde smí být na stadionu vyprodáno. To je skvělá zpráva i pro české fanoušky, kteří to mají do Budapešti kousek.