Jedenáct utkání. Takový je počet konfrontací Česka s Dánskem (od r. 1993, pozn. red.). Pro hráče se lvem na hrudi jde o třetího nejčastějšího soka. „Lépe“ jsou na tom jen Nizozemci (12) a Slováci (14).

Pravda, Česko svedlo s Dány pět čistě přátelských duelů, avšak historie rovněž pamatuje vypjaté zápasy o život. Ať už v rámci kvalifikace, nebo na závěrečném turnaji.

Co nabídly souboje se seveřany? Podívejte se na ty nejzajímavější.

Česko - Dánsko 2:0 (2000)

První ostrý souboj na evropské scéně. Psal se rok 2000 a český výběr pod vedením Jozefa Chovance uzavíral základní skupinu mistrovství Evropy právě s Dány.

Ve skupině hrané v belgickém Lutychu to však byla spíše noční můra. Porážky s Nizozemskem a Francií vyřadily český tým s předstihem a v zápase s Dány tak šlo o čest než o nutné body.

Ani Dánové neoslnili. Utkání o třetí místo však lépe vyšlo českému týmu. Mužem zápasu se stal Vladimír Šmicer, který dánskou defenzivu vyškolil dvěma brankami v rozmezí čtyř minut.

Peter Schmeichel se loučil s reprezentační kariérou smutně, seveřané opustili dějiště šampionátu bez zisku jediného bodu.

Že by český výběr mohl jásat se rovněž nedalo říct. Postup ze skupiny byl jistou povinností, kterou se však nepodařilo naplnit. Od zálohy ve složení Nedvěd - Poborský - Berger - Němec se čekalo víc. Na druhou stranu se tento turnaj stal klíčovým pro zadáka Tomáše Řepku, jenž si řekl o angažmá v Anglii.

Česko si na svůj turnaj počkalo ještě čtyři roky.

Dánsko - Česko 2:1 (2001)

Téměř do roka a do dne. Po evropském turnaji přišla na řadu kvalifikace na mistrovství světa 2002, která do skupiny nalosovala právě Čechy společně s Dány.

První bitva na Letné vítěze nenašla, po remíze 0:0 se však obloha nad trenérem Chovancem pořádně zatáhla. Druhé vzájemné utkání se odehrálo v Kodani, kam dorazilo 41 tisíc hladových fanoušků. Zdálo se, že severské prostředí českému týmu vůbec nevyhovuje.

Od počátku šlo o rozpačitý výkon plný chyb, kterou již v šesté minutě potrestali Dánové brankou na 1:0. Do poločasu srovnal Roman Týce, ale v závěru zhatil naděje na jeden bod Tomasson, jenž z bezprostřední blízkosti prostřelil Srníčka.

Ostuda byla na světě. Nepomohli ani Jan Koller s Pavlem Kukou. Reprezentace nezvládla závěr kvalifikace a s mistrovstvím světa se rozloučila. Neúspěch nakonec neustál ani trenér Chovanec, který byl odvolán z pozice hlavního trenéra.

Česko - Dánsko 3:0 (2004)

Fenomenální turnaj, který se navždy zapsal do české fotbalové historie. Rozjetý celek Karla Brücknera byl k nezastavení, ve skupině sestřelil Lotyše, Němce a v památném utkání také Nizozemce.

Čtvrtfinálovou partii hostil svatostánek v Portu. Soupeř? Dánsko.

Po vyrovnaném prvním poločase přišlo doslova české tsunami. Nejprve po přestávce udeřil Koller, poté dvěma slepenými brankami pečetil vítězství 3:0 nejlepší střelec turnaje Milan Baroš.

Zdroj: Youtube

Česko bylo na nohou, reprezentace se po osmi letech probojovala mezi čtyři nejlepší týmy v Evropě.

To Dánové ronili slzy. Téměř zaplněný stadion v Portu přivítal tisíce seveřanů převlečených za válečné Vikingy, kteří však po devadesáti minutách museli zdvihnout bílou vlajku vzhůru.

Počínaje tímto turnajem započala dlouhá epizoda dánského prokletí, které se podařilo prolomit až kvalifikací na letošní Euro.

Česko - Dánsko 0:3 (2013)

Utkání, na které by český fanoušek nejraději zapomněl. Další kvalifikační skupina, která spojila cesty českého a dánského výběru. A podobně jako tomu bylo před světovým šampionátem v roce 2002, tak i toto vzájemné utkání patřilo Dánům.

Tentokrát naprosto jednoznačně. Z Kodaně si svěřenci trenéra Michala Bílka sice dovezli nadějnou remízu 0:0, ale výkonem v Olomouci si pokazili veškeré renomé.

Kdo si tehdy našel cestu do moravské metropole, dobře neudělal. Výkon je dodnes spojován s tím nejhorším představením za Bílkovy éry, ne-li celé dekády.

Již v prvním poločase to byl oboustranně podprůměrný výkon, ale ve druhé půli se děly věci. Dánové deklasovali Česko třemi brankami a tím uzavřeli národnímu mančaftu vrátka na světový šampionát do Brazílie. Druhou branku vstřelil Simon Kjaer, obránce, jenž se i v sobotu postaví české ofenzivě.

Jen těžko se hledala slova útěchy. Sice ještě vše nebylo ztracené, jenže o tři měsíce později podlehl český tým Arménii a blamáž byla na světě.

V sobotu se oba celky utkají podvanácté a Češi budou útočit na čtvrtou výhru nad Dánskem.

Úspěch soupeře by naopak bilanci výher vyrovnal.