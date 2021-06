Z následného protiútoku se navíc zrodilo vyloučení Matthijse de Ligta. Před vápnem zahrál před Patrikem Schickem úmyslně rukou a po zásahu videorozhodčího viděl červenou kartu.

„Prohráli jsme kvůli mé chybě, je to hodně špatné a nepříjemné. Měli jsme hru pod kontrolou, ale nechal jsem míč odskočit, což nebylo správné rozhodnutí. Po lehkém postrčení jsem spadl a pak sáhnul na balon,“ řekl De Ligt v rozhovoru pro nizozemskou televizi NOS.

Zaváhání holandského zadáka si všiml i Patrik Schick. „De Ligt udělal chybu, že nechal ten vysoký míč padnout. Dostal se do problémů, ještě uklouzl. Kdyby mi to nevzal rukou, šel bych sám na bránu, takže červená. Hodně tým oslabil,“ viděl inkriminovaný moment Schick.

?? Patrik Schick has now scored 4 of the Czech Republic's 5 goals at EURO 2020 ???#EURO2020 pic.twitter.com/ZEYQStC4Ix