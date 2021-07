"Kladiváři" a jejich příznivci sledovali zápas hlavně kvůli české dvojici, která působí v klubu z východu Londýna. A během čtvrtfinále i po něm nešetřili chválou a obdivem. Coufala mají za nejlepšího pravého beka v Premier League. Samozřejmě i Souček měl zase skvělá čísla.

Ne jeden, ale hned několik uživatelů Twitteru si neodpustilo přání (vzkaz, apel…) týkající se další posily. Nejlépe to vystihl fanoušek West Hamu Nick Roper, jenž směrem k Součkovi vyhlásil: "Dej slovíčko s Patrikem Schickem. Miloval by to tady."

Kanonýr, jenž se pěti góly srovnal na čele produktivity s Cristianem Ronaldem, zatím zůstává hráčem Leverkusenu. Ale nějaké nabídky určitě přijdou…

Ovšem zpátky k Součkovi, který uhranul nejednoho diváka a asi ne jen toho v Anglii.

Fanoušci zírali, že pokračuje v zápase po skalpu od Yussufa Poulsena. Kopačka trefila českého kapitána do ucha, začalu mu téct krev, přesto pokračoval. S obvazem, z něhož dál tekla krev. Rozhodčí si ničeho nevšiml, ale veřejnost ano.

Objevily se příspěvky typu: "Kolik krve asi ztratil?" nebo "To je válečník". Byly jich desítky.

Souček is losing all this blood , and still trying his best to send his country to the semi final. Tell me a more beautiful love than that