Cítí se výš. Češi budou chtít srazit Chorvaty. Hlavní úkol? Postup, velí trenér

Dejan Lovren, Chorvat se šestiletou zkušeností z Liverpoolu, poslal do světa: „Pokud to v pátek budeme opravdu my, neměli bychom mít problém." Pohrozil tak českým fotbalistům před duelem mistrovství Evropy. Přitom týmy jsou v rozličném rozpoložení, Češi mají v zádech výhru nad Skotskem, Chorvaté prohru s Anglií.

Trénink českých fotbalistů na stadionu Hampden Park ve skotském Glasgow. | Foto: ČTK