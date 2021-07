Čtyři dny po čtvrtfinálové porážce s Dánskem v dalekém Baku udělal reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý na tiskové konferenci v Praze definitivní tečku za českým vystoupením na Euru. Převládající emoce? Hrdost na výsledek jeho mužstva.

„Kluci jeli nad svoje možnosti, jsem na náš tým hrdý. Myslím si, že po sportovní stránce se vymáčkl ještě víc, než na co měl,“ řekl Šilhavý.

Před šampionátem mluvil o tom, že jeho cílem je postup ze základní skupiny. To se nároďáku podařilo, navíc pak přišla nadstavba v podobě extrémně vydařeného osmifinále proti Nizozemsku. Dánsko ve čtvrtfinále bylo rovněž hratelné, jenže to už se čím dál naléhavěji ozývala únava „přecestovaného“ mužstva.

Také soupeři měli šance

„Po zápase měli všichni křeče,“ popsal Šilhavý. „Cestování podle mě hrálo roli, ale s tím nic nenaděláme, vzali jsme to jako fakt. Nepomohli bychom si, kdybychom si chtěli někde stěžovat,“ uznal trenér, jehož výběr hrál postupně v Glasgow (dvakrát), v Londýně, v Budapešti a v Baku.

Trenér zároveň upozornil na to, že při troše smůly se mohl turnaj pro Česko vyvinout zcela jinak. „Musí se sejít všechno. Aniž bych to chtěl shazovat, tak soupeři taky měli šance. Kdyby se Skotsko nebo Nizozemsko dostalo do vedení, mohlo to být jinak,“ uvědomuje si Šilhavý.

Nejvíc si užil zápas před vyprodanými tribunami v Budapešti, naopak po duelu s Dány měl smíšené pocity. „Lidé ale viděli, že hráči odevzdali maximum,“ je přesvědčený kouč.

Mladí na sobě musejí pracovat

Stejně jako hráče a fanoušky ho překvapilo rozhodnutí kapitána Vladimíra Daridy ukončit reprezentační kariéru. „Bude nám chybět, hodně nás to mrzí,“ řekl Šilhavý, jenž zároveň potvrdil, že místo Daridy se kapitánské pásky chopí Tomáš Souček.

Úspěch na Euru je zároveň výzvou pro budoucnost. Český nároďák teď čekají boje o postup na mistrovství světa v Kataru a Šilhavý je přesvědčen, že po zabudování mladých talentů může mužstvo dál příjemně překvapovat.

„Jsem tu tři roky a pořád posouváme tým nahoru. Je otázka, jestli už jsme nahoře, nebo jestli jde z týmu vymáčknout víc. Jsou tu mladí kluci jako Hložek, Sadílek a Zima, na Euru s námi nebyli Provod, Kúdela, Pavlenka,“ připomněl trenér.

„Mladí se musejí někde ohrát, ideálně ve velkých soutěžích. Čím víc kluků bude ve vyspělých ligách, tím spíš můžeme myslet na další posun,“ řekl Šilhavý, který byl v roce 2006 na mistrovství světa jako asistent Karla Brücknera. Za rok by si to rád zopakoval jako hlavní kouč. „Bylo by to hezké. Uděláme maximum, abychom zvládli kvalifikaci.“