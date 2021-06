S větší ambicí rozhodně půjde do duelu soupeř. „Beru je za jednoho z favoritů mistrovství. Velkých týmů je tam víc, oni mezi ně patří. Skupinou prošli úplně jednoznačně,“ připomene obránce Aleš Matějů, že sok všechna úvodní tři utkání vyhrál. Navíc zapsal téměř tři branky na duel. Češi mají průměr jedna.

To je současnost, ale pohled do minulosti je odlišný. Proto se někteří čeští fanoušci utěšují: Nizozemci jsou přijatelným soupeřem. Co za tím (rozhodně šálivým) pohledem stojí?

Zaprvé poměrně čerstvé vzpomínky. Vždyť kdo si nevzpomene na památnou bitvu na Euru 2004, již rozhodl šťastný to muž Vladimír Šmicer? To byla ozdoba ve vzájemných střetech.

Zadruhé bilance. Statistika vyznívá jednoznačně. Češi a Čechoslováci se s Nizozemskem poměřili dvacetkrát, jedenáctkrát vyhráli a jen pětkrát padli. Od vzniku samostatné země jde o jedenáct soubojů. I tady jsou Češi spokojenější: pět výher, pouze tři porážky.

„Pro nás vyznívá konfrontace dobře, ale nebude to hrát velkou roli. Naposledy se v Nizozemsku vyhrálo, jenže to už je nějaká doba,“ upozorní bek Matějů.

Má recht. Poslední duel se konal v říjnu 2015 v Amsterdamu a tým trenéra Pavla Vrby vyhrál v kvalifikaci o Euro 2016 3:2.

#ceskarepre ?? strávila čtvrteční odpoledne na venkovní střelnici, kde si pod dohledem odborníků z týmové security v praxi vyzkoušela celou řadu palných zbraní ?



Ze současného českého kádru u toho byli na hřišti kapitán Vladimír Darida a zadák Pavel Kadeřábek. Na lavici brankáři Tomáš Vaclík s Tomášem Koubkem a obránce Tomáš Kalas (ten nakonec střídal). To není zrovna nálož vítězného DNA.

„Nizozemsko považujeme za jeden z top týmů i za favorita turnaje. Pokud ale podáme optimální výkon, jsme schopní čelit komukoliv,“ říká asistent hlavního kouče Jaroslava Šilhavého Jiří Chytrý.

Pokud by se v neděli zadařilo, byl by to další vklad do pozitivních statistik.