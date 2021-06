Chorvatský obránce Dejan Lovren, který ve výskoku trefil Patrika Schicka do obličeje, se po zápase hodně rozčiloval. Českého útočníka prý vůbec neviděl a penaltový trest se mu zdál přehnaně krutý. I když Schickovu tvář zalila krev.

Co na to s odstupem jednoho dne říká forvard Leverkusenu? „S Lovrenem jsem o tom nemluvil, ale chvíli jsem se před druhou půlkou zápasu bavil s Perišičem a ten říkal, že Lovren o mně nevěděl. Podle mě to ale byla stoprocentní penalta,“ řekl Schick v on-line rozhovoru s novináři.

„Kdyby se to stalo na půlce, je to faul. Ve vápně je to úplně stejné. Vymlouvat se na to, že mě neviděl? To je jako když projedete zákazem vjezdu, stopne vás policajt a vy mu řeknete, že jste neviděl značku,“ je přesvědčený český útočník.

Příště se může trefit někdo jiný

K penaltě se postavil se zakrváceným obličejem a bezpečně skóroval. „Nebyl jsem tak otřesený, abych ji nemohl kopat. Byl jsem předem rozhodnutý, kam to pošlu,“ popsal nejlepší – a zároveň jediný – střelec národního týmu na Euru.

Vážnější zdravotní následky jeho střet s chorvatským důrazem naštěstí neměl. Nos zlomený není. „Mám to trochu nateklé, lehce hůř se mi dýchá. Jinak v pohodě,“ řekl Schick, který se po prvních dvou duelech okamžitě zařadil mezi vážné kandidáty na zisk vavřínů pro vítěze soutěže střelců. Napodobil by tak pětigólového Milana Baroše z Eura 2004.

„Formu mám, ale ke gólům mi hodně pomohli i ostatní kluci. Hrajeme dobře jako mužstvo. Teď to vystřelilo mě, ale v dalších zápasech to klidně může být někdo jiný,“ povídal pětadvacetiletý rodák z Prahy, jehož cena na šampionátu rapidně stoupá. Vždyť jen svým druhým gólem proti Skotsku se zapsal do historie…

Tabulka střelců není téma

Přesto tabulku střelců moc neřeší. V tomhle směru mívají fotbalisté nacvičenou odpověď. „Pro mě je důležitý týmový úspěch, na ten se soustředím. Chci svými góly pomoct mužstvu dojít co nejdál, není mým cílem být nejlepším střelcem Eura. Není to pro mě velké téma,“ tvrdil Schick.

Češi mají turnaj rozehraný náramně, se čtyřmi body na kontě by je o postup ze skupiny mohla připravit už jen hodně nešťastná shoda okolností. Naopak pokud s Anglií (v úterý od 21.00) uhrají alespoň bod, opanují celou skupinu D.

„Angličané mají ohromnou kvalitu, i když se v prvních dvou zápasech možná trochu trápili v útoku. Hraje se proti nim ale vždycky strašně těžko. My se pokusíme vyhrát a stvrdit postup. Máme čtyři body, to je výborná pozice,“ těší se Schick do Wembley.