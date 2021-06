Pro sympatického 26letého záložníka bylo utkání se „Squadra Azzurou“ specifické. Na Apeninském poloostrově působí čtyři roky, nyní obléká dres Verony.

Nicméně radost brzy vyprchala - odchovanec příbramského fotbalu šel už o poločase ze hřiště. Nedostal se do hry. Devatenáctý zápas v reprezentaci tak pro něj získal hořkou pachuť. „Musíme se zlepšit. A věřit si,“ řekl Barák.

Po opatrném úvodu už byl na hřišti jediný tým, Italové. Překvapila vás jejich suverenita?

Já bych je chtěl pochválit. Byli výborně připraveni po taktické stránce a jejich individuální kvalita je fantastická. Myslím, že jsme narazili na jednoho z největších favoritů evropského šampionátu.

Ovšem z českého tábora také zaznělo, že byste chtěli na Euru uspět. Dokonce padla hláška: Pojedeme ho vyhrát. Nebylo to troufalé?

Víte, my jsme na zemi. Známe naše možnosti a kvality. Ale každý, kdo chce být úspěšný, musí myslet na ty nejvyšší cíle. Kdybychom tam jeli s tím, že se jedeme jen zúčastnit, tak to tam nemáme co dělat. Proto si myslím, že bychom se našeho snu neměli vzdávat. Panika nám rozhodně nepomůže. Myslím, že tenhle tým má co ukázat. Musíme tomu věřit.

Co vám dala lekce od Italů?

Může nám to dát hodně. Tedy pokud k tomu přistoupíme správně. Dnes šlo všechno proti nám. Určitě nemá smysl nic řešit v emocích.

Viděl jste tam vy nějaký problém, kvůli němuž to nešlo?

Během soboty si to projdeme u videa. Musíme naši hru posunout po taktické stránce. Italové dobře zavírali střed hřiště, dobře presovali. Nám nezbývalo než hrát těžké balony, dostávali jsme se do složitých situací a ty míče jsme rychle ztráceli.