V refrénu se zpívá: "Patrik Schick, Patrik Schick, to je pán útočník…", dojde na krásný gól proti Skotsku a vše graduje slovy: "Kam se hrabe Mbappé nebo Lukaku, na našeho Páťu z pražskýho sídláku. Za národní tým se bije jako lev, neomylně promění, i když z něj cáká krev."

Zdroj: Youtube

Pokáč je 30letý populární písničkář, který se netají přízní k fotbalu a Spartě.

Nedávno v talkshow Sedm pádů Honzy Dědka přiznal, že pro letenský klub pracoval. "Říkali, že to bude super sezona a chtěli to podpořit písničkami. V plánu jich bylo deset, po šesti jsme to utli. Sezona byl průšvih," rozesmál publikum.

Ke sportu má blízko i proto, že žije s někdejší atletkou Eliškou Klučinovou. Letos se tenhle pár dočkal prvního potomka.

Čeští fotbalisté ovšem mají už od jara oficiální hymnu - jmenuje se Ukážeme kuráž a postarala se o ní kapela Tři sestry.

Co se týče hymny samotného Eura, nejeden fanoušek zná song s názvem We Are The People, který na stadionech zní před každým zápasem a jehož část tvoří znělku v televizi.

Zdroj: Youtube