„S tím nic nenaděláme,“ hlesl kouč Jaroslav Šilhavý. Není to úplně pravda. Byť obránce samozřejmě chybí, Češi mohou situaci obrátit ve svůj prospěch. Je zapotřebí jediné: správně zvolená řeč. Motivace.

„Je důležité, aby si v kabině někdo vzal slovo. Připomněl, že se tady stalo příkoří,“ řekl pro Deník Milan Studnička, někdejší olympionik a nyní uznávaný psycholog.

Případ Kúdela rezonuje na ostrovech od nešťastného březnového incidentu, kdy slávistický stoper pošeptal cosi do uší Glena Kamary, hráče Rangers. Od té doby se z něj stala takřka persona non grata.

Když média zjistila, že český kouč ještě čeká, jak dopadne odvolání, vzbudilo to v Británii poprask. Jak to vnímají spoluhráči? „Každý na to máme nějaký názor,“ odbyl Tomáš Kalas otázku ze Skotska. Navenek působí jako diplomat, ovšem uvnitř zrovna nadšený nebude. Počítalo se, že s Kúdelou na Euru vytvoří ideální stoperskou dvojici. Smůla. Vteřina na Ibrox Parku změnila vše.

Teď se bude hrát o kus dál, na Hampden Parku. Ale dá se tušit, že zvláště slávisté budou na nedávné střetnutí vzpomínat. A to přesto, že moc hráčů Rangers na hřiště nevyběhne.

„Ale je to Skotsko, které proti Kúdelovi a Slavii tolik brojilo. Může se to pojmout tak, že Češi mají společného nepřítele, jejich reprezentaci. Pak z toho můžete vytěžit i něco navíc,“ zmínil Studnička.

Bývalý bobista nicméně jedním dechem dodal, že ona zášť musí být ukočírovaná, aby se neobrátila proti týmu. Vyloučení nikdo nechce. „Trenéři by měli rozpoznat, s kým taková atmosféra cvičí, kdo by to nemusel unést,“ řekl.

Ano, psychické rozpoložení bude hodně důležité. Vždyť právě hlava leckdy dokáže víc než šikovné nohy. „V takovém případě by se určitě hodil mentální kouč. Správné emoce vás nabudí, nesprávné vás dokážou vyčerpat víc než znavené tělo,“ dodal.

Euro je tady. A Češi hrají i za Ondřeje Kúdelu.

Potížisti u soupeřů

Ondřej Kúdela by na Euru vzbudil poprask, ale nemyslete si, že v kádrech soupeřů české reprezentace – tedy Anglie, Chorvatska a Skotska – najdete samé andílky. Naopak. Tady jsou vizitky tří fotbalistů s výrazným škraloupem.

Pirát silnic. Byl mladý a hloupý, užíval si jeden večírek za druhým a na pravidla nedbal. Callum McGregor řádil v ulicích Glasgow hodně často. Poprvé mu řidičák sebrali za vysokou rychlost, kterou při projednávání u soudu odmítl, a naivně tvrdil, že radar měřil špatně.

Jen pár měsíců po vypršení trestu sedl za volant opilý. V noci jej chytla policie a svůj luxusní mercedes nesměl řídit další rok. „Byla to velká chyba, ale poučil jsem se,“ říkal později. Na kariéru odchovance Celticu to asi nemělo velký vliv – v 27 letech je oporou v klubu a pravidelně také obléká reprezentační dres. Na svém kontě má už 31 zápasů.

Pardon do Ruska

O Chorvatech se traduje, že jsou to nacionalisté. Milují svou zem, rodinu, kamarády. Ale běda nepřátelům. Tuhle náturu v sobě nezapřel ani Domagoj Vida. Zkušený obránce během senzačního (stříbrného) tažení na mistrovství světa v roce 2018 zabrousil do politiky.

„Sláva Ukrajině,“ zvolal na videu, které popudilo Rusko. V zemi Putina a vodky, jež hostila šampionát, si to vzali osobně (i kvůli Krymu) – někdejší hráč Dynama Kyjev totiž tímto způsobem slavil čtvrtfinálový triumf právě nad Rusy. FIFA jej napomenula, on se omluvil. Vše marné. Chorvaty v dalších dvouutkáních provázel pískot a nálepka rasistů.

Rvačka a úplatky

Řecko, ostrov Mykonos a… Místo pohody u moře prožíval Harry Maguire loni v létě strach za mřížemi. Pokud jste prošvihli kauzu anglické hvězdy, tak zbystřete. Kapitán Manchesteru United se popral v baru. Nicméně pěstním soubojem to neskončilo. Posléze napadl zasahující policisty, a dokonce se je snažil uplatit.

„Bál jsem se o život, říkal jsem si: to je únos. Pak se mi zase vysmívali, že je moje kariéra u konce,“ líčil průběh zatčení. V cele strávil dva dny, odsouzen byl po propuštění na svobodu. Trest? Škarohlídi soudí, že mírný. Dostal podmínku. Teď by se mohl klidně soustředit na start Eura, jenže… Zranil se.