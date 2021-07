V třiceti letech je v nejlepším fotbalovém věku, v národním týmu patří dlouhodobě mezi opory. Jako hráč Herthy Berlín si vybudoval pevnou pozici, patří k nejběhavějším fotbalistům německé Bundesligy.

Přesto se Vladimír Darida rozhodl pro překvapivý krok - ukončil svou reprezentační kariéru. Za české áčko stačil odehrát 76 utkání a vstřelil v nich osm gólů, po Bořku Dočkalovi se stal i kapitánem.

Vladimír Darida se rozhodl ukončit reprezentační kariéru ?



Kapitán #ceskarepre odehrál v dresu národního týmu 76 zápasů a vstřelil 8 branek ? Byl účastníkem třech evropských šampionátů.



Děkujeme za všechno a do budoucna přejeme jen to nejlepší, Vláďo! ??‍♂️ pic.twitter.com/ynwogBJFB2 — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) July 4, 2021

"Nemáme se za co stydět. Bojovali jsme celý turnaj a můžeme být pyšní na to, co jsme dokázali," řekl Darida bezprostředně po čtvrtfinálové porážce s Dánskem. To ještě o svém konci v dresu nároďáku nemluvil.

140 dní mimo domov

O den později už bylo jasno. "Po zápase jsem se rozloučil se spoluhráči, kterým jsem měl tu čest dělat kapitána, protože jsem na šampionátu naposledy oblékal reprezentační dres. Neříkalo se mi to lehce, ale po dlouhém zvažování jsem se tak rozhodl," řekl Darida pro oficiální web FAČR.

"Fotbalu jsem dosud obětoval vše a fotbal mně to na oplátku plně vrátil a vrací. Všechno však něco stojí. V této bundesligové a reprezentační sezoně jsem strávil na zápasech a soustředěních 140 dní mimo domov. Teď už však chci mnohem víc času trávit s rodinou a s malým synem," vysvětlil zkušený záložník.

Tři účasti na Euru

V Baku se dostal na hřiště jen jako náhradník ve druhém poločase, v osmifinále proti Nizozemsku scházel kvůli zdravotním problémům. Ve skupině ale odehrál všechny tři zápasy, byť na adresu jeho výkonů občas zaznívala i kritika. Dlouhodobě však patřil mezi klíčové muže trenéra Jaroslava Šilhavého.

Reprezentační kariéru ukončil i přesto, že se před českým týmem otevírá možnost kvalifikovat se na mistrovství světa v Kataru. "I když vím, že mi kabina nároďáku bude chybět, nastal čas, abych ji opustil. Přeju klukům, aby se jim dařilo," vzkázal Darida.

V národním týmu debutoval v květnu 2012 jako jedna z hvězd Viktorie Plzeň. Ten samý rok jel na mistrovství Evropy v Polsku a na Ukrajině, Euro si zahrál i o čtyři roky později ve Francii. "V reprezentaci jsem prožil krásné chvíle. Vždy jsem si vážil, že můžu hájit české barvy," uzavřel Darida.

Zdroj: Youtube