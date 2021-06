„Je to skvělé. Na zápas jsem se hrozně těšil. Byla to dlouhá doba,“ připomněl přípravu na Euru – a k tomu fakt, že v Leverkusenu na konci sezony dostal nižší minutáž právě kvůli faktu, aby se nachystal na šampionát.

Hned to bylo vidět. Schick se trefil dvakrát, jednou šikovnou hlavičkou, podruhé neuvěřitelnou ranou z 45 metrů.

„Byl tam odražený balon. Už během zápasu jsem koukal, že gólman Marshall byl hodně vysoko. Periferně jsem se podíval a prásknul jsem do míče,“ popisoval. „Je to třešnička,“ usmíval se do kamery České televize.

Pomohla mu technika

Rozhodně mu pomohla předzápasová příprava. Není to novum, největší hráči využívají techniky k nastavení se do správného módu. Schickovi se to vyplatilo.

„Několikrát jsem si promítal v hlavě, jak to bude vypadat. Hrál jsem ten zápas třeba třikrát dopředu,“ přiznal. „Promítal jsem si různé situace,“ vykládal.

Vyplatilo se.Stejně jako příprava, Schick dozajista už před utkáním věděl, že skotský gólman působí vysoko v poli. I díky tomu mohl slavit. „Stálo nás to hodně sil. Super je, že máme nulu vzadu. Je to krásné vítězství.“