Buď Budapešť a souboj s Nizozemskem, nebo návrat do Glasgow a mač s vítězem skupiny E. Češi by se pomalu mohli začít chystat na výběr Oranjes. V tuto chvíli je to pravděpodobnější scénář (čistě matematicky lze vyčíslit 75 procenty, reálně vzhledem k vývoji skupin a dnešnímu programu je pravděpodobnost možná o něco málo nižší).

Tato varianta by ovšem byla skvělá pro české fanoušky. I proto, že do Maďarska můžou naočkovaní bez omezení. Horší by to bylo pro samotné fotbalisty, kteří by měli oproti Depayovi a spol. kratší pauzu. Hraje se už v neděli! Navíc Holanďané dosud nikam necestovali, skupinu C ovládli doma z Amsterdamu.

Varianty pro českou reprezentaci



Budapešť, 27.6.

vítěz skupiny C: Nizozemsko



Glasgow, 29.6.

vítěz skupiny E: ???

(Slovensko, Španělsko, Polsko, Švédsko)

Druhou možností je utkání ve Skotsku, kam by se znovu kvůli koronavirovým restrikcím dostali jen místní obyvatelé. Tento scénář nastane pouze ve chvíli, kdy ze třetích míst postoupí ještě týmy ze skupin E a F.

Pokud to vezmeme jinou optikou, i tady se najdou pozitiva. Na Hampden Parku dosud svěřenci kouče Jaroslava Šilhavého neprohráli. Navíc nejblíže ke skupinovému prvenství (v docela vyrovnané skupině) má Švédsko, což je na papíře hratelný sok.

Mimochodem, neplatí tvrzení (ačkoliv to padlo v České televizi), že je možné hrát s Belgií. Není.

Optimisty z řad fanoušků ale dost možná nezajímá jen osmifinále.

V případě postupu do čtvrtfinále by záleželo na tom, v jaké části pavouka se Češi nacházeli. Pokud by přešli přes Nizozemsko, cestovali by až do Baku a narazili by na lepšího z dvojice Wales - Dánsko. Zajímavé? Pokud by hráli s vítězem skupiny E (a postoupili by), letěli by pak do Říma, kde by se postavili Anglii, nebo jejímu přemožiteli (druhý tým skupiny F).

Ale to je už opravdu samé by, kdyby…