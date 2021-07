Pachuť vyvolává hlavně pochybná realizace plánu Michela Platiniho odehrát Euro po celé Evropě. Ba i za jejími hranicemi. Některé celky na tomto projektu „vydělaly“, jiné zase trpěly. A mezi ně bez pochyby patřil rovněž český tým.

Utkání hraná ve skotském Glasgow a následně Londýně téměř znemožnila nadšeným fanouškům přijet fotbalisty podpořit. O čtvrtfinále v dalekém Baku ani nemluvě.

Teď už ale k dění na trávnících. Do úvodního utkání vstoupili svěřenci trenéra Šilhavého proti Skotsku. Hampden Park v Glasgow hnal podceňovaný domácí tým za velkým překvapením, ale do cesty se rázně postavil český kanonýr Patrik Schick.

Ten doslova srazil Skoty na kolena. Nejprve se prosadil překrásnou hlavičkou a následně ve druhé půli znemožnil brankáře Marshalla gólem z poloviny hřiště. Na začátek sladké vítězství 2:0 a zřejmě také nejhezčí branka turnaje.

„Vaclík byl naprosto geniální, dnes nás zachránil. A Patrik Schick? Opět ukázal to, v čem je nesmírně silný,“ hodnotil zápas bývalý trenér Jaroslav Hřebík. Zdálo se, že český tým zastihlo EURO v optimální formě. A mezi fanoušky bylo rovněž velmi veselo.

Už postup ze skupiny byl úspěch

Jenže druhý zápas - to byla jiná káva. Na reprezentační obranu se řítila nezastavitelná chorvatská ofenzíva vedená legendárním Lukou Modričem. Ale i v tomto utkání Šilhavého muži obstáli. V zápase dokonce vedli, z penalty se trefil opět kanonýr Patrik Schick.

Chorvaté však po poločase srovnali díky podklouznutí Coufala a střele Perišiče a oba celky se tak rozešli po remíze 1:1 smírně. Pro vicemistry světa menší zklamání, pro Česko obrovská naděje na vysněný postup.

„Škoda, myslím si, že kdybych špatně neuklouzl, tak bych stihl střelu zblokovat. Špatně jsem se na druhý poločas obul,“ prozradil reprezentační obránce.

Na třetí a zároveň závěrečný duel ve skupině nastoupili čeští fotbalisté proti domácí Anglii. Ta vyhrála 1:0, ovšem o postupu obou soupeřů bylo už předem rozhodnuto. Duel tak měl místy až odpočinkové tempo. Samotný postup ze skupiny však lze považovat za velice solidní úspěch z české dílny.

Vrchol turnaje? Show v Budapešti

Los byl nekompromisní. Iluze o papírově srovnatelném soupeři se rychle vypařila. Do osmifinále v Budapešti byl českým fotbalistům přidělen celek Nizozemska, který v základní skupině neztratil jediný bod. Na první pohled se jen těžko hledala pozitivní nálada.

Jenže všechna negativa rychle přebila krásná zpráva: čeští fanoušci mohou přicestovat na zápas! Kdo se do Puskás arény vydal, zřejmě prožil životní dobrodružství. Byl to nejen ohromující pohled na zaplněné tribuny, ale rovněž další památný zápas s „Oranjes“.

Čeští fotbalisté šokovali, v čele s nezastavitelným Tomášem Holešem zlikvidovali Nizozemce 2:0 a postarali se o další turnajové překvapení. A blesk s názvem Schick udeřil již počtvrté.

České příznivce to natolik zvedlo za židlí, že se rozhodli vydat na čtvrtfinále do další metropole. Jenže to ještě netušili, že dějištěm zápasu s Dánskem bude ázerbájdžánské Baku. Město fotbalem opravdu nepolíbené, a hlavně značně vzdálené. „Co k tomu říct, tyhle přelety jsou tragédie. To asi vymýšlela nějaká hlava,“ rýpl si před zápasem střelec Schick.

Další těžká zkouška je za dveřmi

A právě Baku se českému týmu stalo osudné. Do utkání s Vikingy vstoupili reprezentanti špatně, v poločase prohrávali už o dvě branky. Naději vykřesal po přestávce rozjetý Schick, jenž se svou pátou brankou na turnaji dotáhl na čelo tabulky střelců. Ale to bylo bohužel vše.

Zatímco Dánové rozepsali další kapitolu krásné pohádky, Češi definitivně dopsali poslední řádky. „Jsme zklamaní, ale udělali jsme maximum. Už nám chyběly síly,“ znělo z kabiny. Stejně jako před devíti lety v Polsku skončil národní tým i letos před branami semifinále.

?????️ Antonín Barák: „Vnitřní síla týmu je veliká a ukázalo se to i ve čtvrtfinálovém zápase. Cíl je dostat se do Kataru a tam se může stát cokoliv." — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) July 3, 2021

Základní otázka zní: úspěch či neúspěch? Zatím převažují slova optimismu a chvály z dobře zvládnutého turnaje. Jedna věc se nedá upřít. Český tým přivedl na scénu novou éru. Éru touhy po úspěších a návratu lesku dříve tak slavné značce. Boj, dřina a odhodlání. To byly atributy zdobící hru reprezentace.

První krok se povedl, nyní je však třeba navázat. Další zkouška Jaroslava Šilhavého je za dveřmi. Kvalifikace na MS v Kataru je jasnou prioritou. Obstojí?