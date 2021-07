Vlastenci mohou začít plesat. Jediným týmem, který v historii evropských šampionátů nikdy neprohrál penaltový rozstřel (a přitom se ho účastnil minimálně dvakrát), je totiž Česko, potažmo Československo. Nikdo jiný se stoprocentní bilancí pochlubit nemůže.

Národní tým se napínavé vyřazovací loterie účastnil celkem třikrát. Nejslavnější je samozřejmě finále v Bělehradu v roce 1976, které ukončila vršovická fantazie v podání Antonína Panenky. Na poražené straně byli Němci, kteří jinak penalty ovládají velmi slušně.

Antonín Panenka a jeho pověstný dloubák, díky němuž Československo vyhrálo ME 1976.Zdroj: čtk

Dalším zvládnutým rozstřelem byl zápas o bronz v roce 1980 v Neapoli proti domácí Itálii. Duel skončil 1:1 a na penalty vyhráli Čechoslováci 9:8 (víc „desítek“ se na Euru nikdy nekopalo, rekord vyrovnali až v roce 2016 Němci opět s Italy).

Mimochodem, znovu u toho byl Panenka, ale tentokrát si na svůj slavný dloubák netroufl. „Proti mě chytal Dino Zoff, jeden z nejlepších brankářů historie. Dodnes myslím, že něco tušil a čekal, že to znovu dloubnu,“ vzpomínal český záložník po letech, proč raději zakončil konzervativnější placírkou…

Jediný úspěšný gólmanský zákrok si v deváté sérii připsal Jaroslav Netolička. Dodnes se vedou spory, zda se míč nakonec přece jen nedokutálel za brankovou čáru. Rozhodčí však gól neuznal (zřejmě správně) a Jozef Barmoš vzápětí trefil dnes poněkud nedoceňovaný bronz.

Klíčový Netoličkův zákrok v čase 10:46:

Zdroj: Youtube

Třetí úspěšnou penaltovou show si Češi schovali na závěr bezbrankového semifinále Eura 1996 s Francií na Old Trafford. Po pěti úspěšných pokusech na každé straně chytil (či spíš vyrazil) Petr Kouba střelu Reynalda Pedrose, načež Miroslav Kadlec poslal outsidera do finále.

Postup Čechů do finále Eura 1996:

Zdroj: Youtube

Kdo je na Euru v oboru penaltových rozstřelů naopak nejslabší? Dvě fotbalové velmoci: Angličané i Nizozemci se tohoto „cirkusu“ účastnili celkem čtyřikrát a uspěli jen jednou. Hlavně anglický komplex z této disciplíny je všeobecně známou věcí, tým z kolébky kopané má ostatně zápornou bilanci 1:4 i na světových šampionátech.

I Italové mají co napravovat (rozstřelová bilance 3:3), v semifinále proti Španělsku ale ukázali, že nervy mají ze železa. „Tak to chodí. Minule jsem na penalty porazili Švýcary, teď jsme zase prohráli. Je to rána, zasloužili jsme si jít dál,“ litoval španělský obránce Jordi Alba.

Kdo je na Euru nejúspěšnější v penaltových rozstřelech?



Úspěšnost 100%

Česko/Československo (bilance 3:0)



Úspěšnost 67%

Španělsko (4:2), Německo (2:1), Portugalsko (2:1)



Úspěšnost 50%

Dánsko (1:1), Polsko (1:1), Itálie (3:3)



Úspěšnost 33%

Švýcarsko (1:2), Francie (1:2)



Úspěšnost 25%

Anglie (1:3), Nizozemsko (1:3)