Měla to být zasloužená dovolená po dlouhé a koronavirem zasažené sezoně. Anglický obránce Harry Maguire se proto i s částí své rodiny vydal na řecký ostrov Mykonos, který je mimo jiné oblíbenou destinací pro obyvatele britských ostrovů.

Jenže jednoho večera se všechno proměnilo v hororový scénář.

Maguire se vydal za zábavou do jednoho z místních podniků a rozhodl se také výrazně posílit alkoholem. V časných ranních hodinách se však dostal do potyčky s dalšími hosty a skončil v poutech. Důvod? Dle jeho slov zdrogovali a napadli jeho mladší sestru.

To ale není zdaleka vše. Show totiž pokračovala dále. Údajně měl poté nejprve slovně a rovněž fyzicky napadnout zasahující strážce, závěrem vše zakončil zcela originálním kouskem. Pokusil se prý jednoho z policistů uplatit.

Vinu odmítl

Pro Angličana by to příliš velký problém nebyl, s jeho platem 190 tisíc liber (5,5 milionu korun) týdně by zřejmě šlo o štědré spropitné. Jenže tamní úřady to jako sponzorský dar rozhodně nebraly. Kapitána United ihned převezly do vězeňské cely, kde nakonec strávil dvě noci.

Později byl shledán vinným z ublížení na zdraví, pokusu o uplácení a napadení. Paradox? Harry Maguire vyvázl téměř bez úhony. U řeckého soudu dostal podmíněný trest na 21 měsíců za potyčku s turisty a následně s policisty.

Another good session in the bank ????????? #Euro2020 pic.twitter.com/PWBxUB8kSf — Harry Maguire (@HarryMaguire93) June 15, 2021

Navzdory tomu stoper manchesterských ďáblů svou vinu odmítá. „Nemyslím si, že bych se měl někomu omluvit. Omluva je na místě, když uděláte něco špatného, ale já nic takového neudělal,“ prohlásil.

Navíc tvrdí, že jej policisté fyzicky napadli a poté úmyslně drželi v cele. „Já moc dobře vím, že oni věděli, kdo jsem, protože pět minut před tím, než nás začali bít, tak opakovali, že moje kariéra je u konce…takže věděli, o koho jde. Je to směšné,“ řekl u soudu.

Tvrzení proti tvrzení

Suma sumárum, celá tato hra naráží na jeden velký argument: tvrzení proti tvrzení. Maguire si tvrdí své, řecké úřady také. K ničemu zásadnímu tedy nedošlo. Podmínka jako záminka a jedeme dál. Ostatně ve světě afér nic nového pod sluncem.

Maguire se přesto nehodlal s trestem smířit a odvolal se. Zatím na opětovné projednání případu čeká.

Navzdory tomuto výstřelku si anglický obránce udržel stabilní místo v sestavě reprezentačního trenéra Garetha Southgatea a figuruje rovněž v jeho nominaci na probíhajícím evropském turnaji.

Jenže přesto si ještě nezahrál. Důvod? Zdravotní problémy. Zda tedy nastoupí proti českému týmu, je stále ve hvězdách.