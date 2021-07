Na tenhle slastný pocit čekali angličtí fanoušci přes půl století. Od mistrovství světa v roce 1966, které tým Albionu doma opanoval, se reprezentace kolébky fotbalu nedokázala probít do dalšího velkého finále. Až do čtvrtečního večera.

Výběr trenéra Garetha Southgatea porazil ve Wembley před bouřícím publikem Dánsko 2:1 po prodloužení. Zaslouženě, domácí jedenáctka byla lepší a vypracovala si o poznání víc šancí, byť brankář soupeře Kasper Schmeichel držel Seveřany dlouho ve hře.

⏰ RESULT ⏰



? What a game at Wembley Stadium!



??????? Kane nets winner as England reach EURO final for first time ?

?? Denmark eliminated in semi-finals after impressive campaign



? Who impressed you?#EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 7, 2021

Angličané se přitom do prvního poločasu rozjížděli velmi pozvolna a jako první šli do vedení Dáni, když se trefil Mikkel Damsgaard. Šlo o vůbec první gól, který Anglie na letošním Euru inkasovala.

Domácí odpověděli ještě před změnou stran, kdy si Simon Kjaer vstřelil vlastní branku, které ovšem předcházela parádní akce Angličanů. Ještě předtím chytil Schmeichel tutovku Raheema Sterlinga, po pauze zase skvěle vychytal Harryho Maguiera.

Rozhodla dorážka pokutového kopu

Dánům postupně viditelně docházely síly a jen ryzí bojovností dokázali zápas dotáhnout do prodloužení. V něm už ale na trávníku zcela dominovala Anglie, byť stále narážela na výborného Schmeichela.

Až přišla osudná 104. minuta, v níž Sterling pronikl do šestnáctky a ochotně se skácel k zemi. Rozhodčí odpískal penaltu a jeho rozhodnutí potvrdil i VAR, i když televizní záběry faul spíš neprokázaly. Harry Kane první střelou nechal (opět) vyniknout dánského brankáře, dorážku už ale zvládl a poslal Anglii do finále.

"Vnikl jsem do vápna a někdo mi tam zavadil o pravou nohu," popsal Sterling pro ITV penaltový zákrok. A že se Kane trefil až napodruhé? "Hlavně že byl míč nakonec v síti, to jediné se počítá."

Albion je vůbec poprvé v historii ve finále mistrovství Evropy a poprvé od MS v roce 1990 vyhrál vyřazovací zápas, který skončil v normální hrací době nerozhodně.

Anglie se v nedělním finále utká s Itálií. "Trochu to teď oslavíme a pak už se budeme připravovat na Italy. Udělali jsme další krok správným směrem. Víme, co fotbal znamená pro naši zemi, dnes to bylo na stadionu cítít. Ta energie nás hnala dál," řekl Sterling.