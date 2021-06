Utkání bylo symbolicky v 10. minutě přerušeno, aby hráči a fanoušci zatleskali dánskému záložníkovi Christianu Eriksenovi, který před pár dny na tomto stadionu zkolaboval a bojoval o život. Hráč s číslem 10 fandil svým spoluhráčům z přilehlé nemocnice.

Zatímco Belgičané neprohráli už jedenáctý zápas za sebou, Dánové po druhé porážce na turnaji zůstávají ve skupině B poslední a jsou blízko vyřazení. Jejich konkurenti v boji o postup Rusko s Finskem mají tři body. V posledním zápase tak musí 21. června v přímé bitvě porazit Rusko, Belgie ve stejný den vyzve Finy.

❤️ "All of Denmark is with you, Christian." #EURO2020 https://t.co/zp0PcsgPBm pic.twitter.com/vz5Q9VXfVU

Fotbalisté Ukrajiny ve druhém v Bukurešti udolali nováčka Severní Makedonii 2:1 a po úvodní porážce 2:3 s Nizozemskem se vrátili do hry o postup. Naopak tým trenéra Igora Angelovského ve skupině C nenapravil předchozí prohru 1:3 s Rakouskem a je na pokraji vyřazení. Nizozemci hostí večer v Amsterodamu Rakousko.

Svěřenci kouče Andreje Ševčenka uzavřou skupinu proti Rakousku znovu v Bukurešti, Severní Makedonie rovněž v pondělí v Amsterodamu změří síly s Nizozemskem.

What a moment at the Parken Stadium. The game is paused on the tenth minute to pay tribute to Christian Eriksen. ❤️#beINEURO2020 #EURO2020 #DENBEL