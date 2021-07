Začněme trochu netradičně vzpomínkou na rok 2015. Ukrajina hostila v kvalifikačním zápase Španělsko. Fanoušci v Kyjevě nebyli zrovna přátelští, uráželi hráče soupeře a snažili se je rozhodit laserem. Verdikt funkcionářů z UEFA? Nemilosrdný: pokuta pro svaz a příští zápas bez diváků.

Střih do současnosti… Angličané hrají ve Wembley semifinále Eura. Na stadionu se tísní 65 tisíc diváků včetně prince Williama. A ta atmosféra chvílemi připomíná vše, jen ne svátek fotbalu.

Vše začalo bučením při hymně Dánska. Urážky pokračovaly. A v závěru druhého poločasu šel rozhodčí Danny Makkelie informovat pořadatele, že na hráče Dánska kdosi svítí laserem.

Jenže tím "ozařování" neskončilo. Vrchol se udál při samotné penaltě, kdy kamery zachytily útok na dánského brankáře Kaspera Schmeichela.

Absolutely shocking that this was allowed to happen! Someone used a laser pen on Kasper Schmeichel!!! pic.twitter.com/73goP3J00a — Swansea Beat ⚽️ (@swanseabeat) July 7, 2021

Moment už pochopitelně obletěl svět - zabývají se jím i britská média a široká veřejnost. "Ať už to dělá on nebo ona, je to idiot," nebral si servítky Mark Pougatch, komentátor britské stanice ITV. "Takové chování je nepřijatelné," konstatoval.

"Ten člověk by si zasloužil doživotní zákaz vstupu na fotbal," dodal bývalý anglický fotbalista Stan Collymore, jenž kdysi oblékl i reprezentační dres.

Celá záležitost bude případem dalšího šetření. Anglii by měl stihnout trest. Mnozí by si přáli finále v Římě, jiní by zakázali vstup všem fanouškům na finále (stejně jako kdysi v případě zmiňované Ukrajiny). Jenže to si funkcionáři v čele s šéfem unie Aleksanderem Čeferinem proti západní velmoci nedovolí.

Navíc to má další háček: v disciplinárním řádu UEFA se píše, že za bezpečnost zodpovídá domácí tým jako pořadatel… Akorát v případě Eura je to UEFA.