Logická otázka na úvod: kdo podle vás vyhraje páteční zápas Česko – Chorvatsko?

Stavíte mě do obtížné situace, ale jako velvyslankyně Chorvatska musím říci, že to budou Chorvaté, i když Čechy mám také ráda.

Jak se podle vašeho názoru liší vnímání fotbalu tady v Česku a u vás v Chorvatsku?

Myslím si, že všude na světě mají fotbaloví fanoušci společnou jednu věc, a to je obrovský zápal pro svůj vlastní tým a víra v to, že vyhraje právě on. Proto tady nevidím velké rozdíly a myslím si, že všichni fanoušci milují své týmy a chtějí, aby vyhrály.

Čím je tedy fotbal výjimečný pro Chorvaty?

Je třeba říci, že Chorvaté své fotbalisty považují za skutečné velvyslance své země, a fotbal je pro Chorvatsko skutečně výjimečná záležitost. Červené a bílé čtverce, které má Chorvatsko ve znaku, jsou často ve světě známé právě kvůli fotbalu i v zemích, kam se Chorvati běžně nedostanou. Tamější lidé Chorvatsko znají často jen díky účasti na světových a evropských fotbalových šampionátech. Takže si myslím, že sport a fotbal zvlášť může být výbornou propagací země a jejích obyvatel. A hrdí na svůj národní tým jsou i Chorvaté žijící mimo svou vlast.

Víte, že českou ligu hrají tři Chorvaté? Marko Alvir dokonce působil ve Slavii.

Slyšela jsem o tom a jsem velmi pyšná, že naši hráči pomáhají i jiným týmům, aby byly úspěšné.

Myslíte si, že je Česko pro ně krokem vpřed, nebo je úroveň fotbalu podobná té v Chorvatsku?

Myslím, že jejich působení v českých týmech je oboustranným obohacením.

Kdo je váš největší oblíbenec v chorvatské reprezentaci?

Na prvním místě Luka Modrić, ale samozřejmě i všichni ostatní „vatreni“ neboli „ohniví, jak zní přezdívka chorvatského reprezentačního týmu.

Sledovala jste zápas Chorvatska s Anglií?

Bohužel jsem jej sledovat nemohla, protože jsem měla jiné povinnosti. Ale i když nevyhráli, tak si myslím, že teď mají o to větší motivaci zvítězit v těch příštích.

Znáte nějaké české fotbalisty? Kdo na vás dělá největší dojem?

Při sledování utkání se Skotskem jsem dospěla k závěru, že jeden z českých fotbalistů je opravdu velice Schick.