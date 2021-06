Cesta za úvodními třemi body ve skupině E ale rozhodně nebyla snadná. Naopak: Slovákům soustředění před zápasem zpestřil poplach v hotelu po menším požáru v kuchyni. Mužstvo si tak chtě nechtě zkusilo jen pár hodin před výkopem menší evakuaci.

„Nebylo to příjemné, ale kluci jsou profíci. Přípravu na zápas to sice narušilo, naštěstí však ne tak zásadně, aby nás to vykolejilo,“ citoval slovenského trenéra Štefana Tarkoviče server sportnet.sk.

Po hotelovém dramatu už bylo všechno jen lepší a lepší. Parta kolem kapitána Marka Hamšíka svedla s polským favoritem vyrovnaný boj. Slováci šli do vedení díky vlastní brance gólmana Wojciecha Szczesného a na vyrovnání soupeře pak v 69. minutě zareagoval vítěznou trefou Milan Škriniar (to už Polákům scházel vyloučený Grzegorz Krychowiak).

Lewandowski si ani neškrtl

A pak už mohlo vypuknout slovenské nadšení… „Neďaleko od Trenčína, čierne oči má, to musí byť má milá,“ zpívali, tančili a poskakovali fotbalisté v modrých dresech. Jejich šatna v útrobách petrohradského stadionu se otřásala v základech.

Slováci byli řazeni mezi největší outsidery Eura, ale proti Polsku předvedli, čeho jsou schopni. „Vnímal jsem jen ty, kteří nám věřili. Ostatní mě nezajímají,“ hlásil záložník Juraj Kucka. „Věděli jsme, že když budeme dřít všichni jako jeden muž, budeme odměněni,“ dodal Škriniar.

Právě on byl hrdinou pondělního mače. Stoper milánského Interu vstřelil vítězný gól, především však s přehledem šéfoval obranné řadě a ustrážil obávaného kanonýra Roberta Lewandowského. Polská superhvězda se k ničemu pořádnému nedostala.

„Podal velmi dobrý výkon. S Lewandowským svedl mnoho soubojů, stejně jako Šatka a Pekarík. Eliminovali jsme polské útočné zbraně,“ chválil trenér Tarkovič.

Ukázka, jak se nemá zahájit Euro

Zcela opačná nálada panuje u slovenských (a českých) severních sousedů. Polákům se před šampionátem moc nedařilo a herní bídu si ke své smůle přivezli i na Euro. To se odráží ve velmi kritickém hodnocení polských médií.

„Kdyby někdo nevěděl, jak se nemá začít na mistrovství Evropy, tady má návod. Polsko už nemůže postihnout další neštěstí. Vlastní gól, červená karta, nevýrazný Lewandowski,“ napsal list Gazeta Wyborcza.

„Poláci prohráli se Slovenskem, které mělo být ve skupině nejlehčím soupeřem. Týmoví lídři kompletně selhali. Všechny obavy, které jsme před turnajem měli, se potvrdily,“ hořce konstatoval Przeglad Sportowy.

Dalším soupeřem Polska bude v sobotu Španělsko, Slováci se utkají už v pátek se Švédskem.