Ray Cornwell, multimilionář vlastnící řetězec restaurací a hotelů, se oblékl do tréninkové soupravy Liverpoolu, nasadil si brýle i typickou kšiltovku "kloppovku". Převlečený za populárního kouče pak vyrazil před Wembley skandovat s anglickými fanoušky. Zpíval, popíjel pivo a nechal se nosit na ramenou.

Kloppův dvojník vypadal opravdu přesvědčivě. Jako by mu z oka vypadl. Povedlo se mu napálit i reportéra televizního pořadu Good Morning Britain Jonathana Swaina, který o celé události informoval v živém vstupu a dokonce si udělal s dvojníkem selfíčko v domnění, že jde o skutečného trenéra Liverpoolu.

„Když jsem šel na stadion, dohonil jsem také Jürgena Kloppa, trenéra Liverpoolu,“ líčil reportér. „Samozřejmě, je Němec a bavil se s anglickými fanoušky, nosili ho na ramenou a popíjel pivo.“ Když později vyšlo najevo, že jde o dvojníka, Swain to vzal s úsměvem. „Měl jsem si to ověřit.“

K nerozeznání od Kloppa

Při pohledu na Cornwella se můžete snadno napálit. Vypadá opravdu věrohodně. „Reportér ITV si myslel, že jsem skutečný Jürgen Klopp, to jen ukazuje, jak dobrý jsem. Většina lidí, se kterými se setkávám, když „dělám“ Kloppa, opravdu věří, že je to on,“ řekl později pro deník MailOnline jedenašedesátiletý Cornwell, který dokonce zmátl i německou televizi, která ho požádala o rozhovor.

Na nápad dublovat Kloppa přivedla Cornwella sedmiletá vnučka Annabella. „Pokaždé, když dávali zápas Liverpoolu, ptala se, proč je dědeček v televizi,“ prozradil.

Cornwell se do role Kloppa vžil, úplně ho to pohltilo. „Pocházím z chudých poměrů. Dá se říct, že teď jsem úspěšný muž, ale velmi mě uspokojuje, když si můžu hrát na drzého Jürgena. Prostě to miluju.“