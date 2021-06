Pro devětadvacetiletého záložníka to nemusí znamenat konec kariéry. Kardioverter-defibrilátor, který hlídá srdeční rytmus, má voperovaný i nizozemský obránce Daley Blind, který startuje i na Euru. Zadák Ajaxu nedohrál přípravný zápas s Herthou Berlín, protože se mu zařízení vypnulo.

Eriksen zkolaboval v sobotním utkání s Finskem (0:1) a přímo na trávníku ho záchranáři dlouhé minuty resuscitovali. Při vědomí a ve stabilizovaném stavu byl poté převezen do nemocnice. Na místě, kde se odehrála hrůzostrašná scéna, nastoupí Dánové ve čtvrtek proti Belgii.

„Musíme se připravit na emotivní cestu na stadion Parken, bude to zvláštní atmosféra. Eriksen je srdce, pulz a rytmus našeho týmu. Má neuvěřitelné schopnosti vnímat čas, prostor a rytmus fotbalového zápasu, ale ve čtvrtek tam s námi nebude," řekl dánský trenér Kasper Hjulmand.

Romelu Lukaku has announced that Denmark and Belgium will stop play in the 10th minute when they meet tomorrow night to pay tribute to Christian Eriksen.