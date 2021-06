„Píšeme historii,“ oznámil Panděv vlastenecky procítěným hlasem před historicky prvním zápasem Severní Makedonie na velkém mezinárodní turnaji. Jeho tým sice prohrál s Rakouskem 1:3 (pod jediný gól outsidera se nepodepsal nikdo jiný než právě veterán s kapitánskou páskou) a pak i s Ukrajinou 1:2, ale to není rozhodující.

Hlavní je, že národní mužstvo země, která si dlouhá léta ani nebyla jista svým oficiálním názvem, se ze suterénu balkánské kopané vyhrabalo až na Euro. Pro sedmatřicetiletého Panděva jde o slaďoučkou odměnu za roky reprezentační dřiny a beznadějného boje s větrnými mlýny.

„Upřímně řečeno, před pár lety už jsem s tím chtěl seknout. Nemohl jsem vydržet, jak to v makedonském fotbale vypadá. Jen lži a snaha urvat si něco pro sebe, žádná jasná vize rozvoje,“ rozpovídal se Panděv v rozhovoru pro magazín FourFourTwo.

Chaos, ve kterém se topí peníze

Při kritice domácích funkcionářů si nebere servítky. A není divu: v Severní Makedonii je žijící legendou, nejlepším reprezentačním střelcem v dějinách. Slavil úspěchy v Laziu Řím, Interu Milán či Neapoli (od roku 2015 hraje v Janově), vyhrál Ligu mistrů, v Serii A pokořil hranici 100 gólů. Kdo jiný by měl mít právo kritizovat?

„Neexistují plány na rozvoj mládeže, stadiony se rozpadají a tréninková centra jsou zastaralá,“ líčil Panděv.

Ještě víc mu však pijí krev makedonští bafuňáři. „Jde jim víc o politiku než o sport, fotbalu ti lidé vůbec nerozumějí. Je to chaos. A když jsme se kvalifikovali na Euro, funkcionáři si část našich odměn rozdělili mezi sebe. Že je to prý i jejich zásluha. Věřili byste tomu?“

Panděv se umí jako správný Makedonec rychle rozohnit, kromě slov však i koná. V rodném městečku Strumica už v roce 2010 založil pod svým jménem fotbalovou akademii pro 400 dětí. „Dal jsem do toho vlastní peníze, ale sám nic nezměním,“ říká.

Euro má odstartovat novou kapitolu

Na hřišti je pro Severní Makedonii stále klíčovým hráčem. Ostatně i v rozhodujícím barážovém utkání v Gruzii to byl právě Panděvův gól, který balkánskou zemičku poslal na Euro.

„Nikdy na to nezapomenu,“ zjihl mu hlas dojetím. „Pamatuji si, jak jsem před zápasem v šatně klukům řekl, že to může být můj poslední zápas v národním týmu. Byli jsme tak soustředění, že jsme nemohli neuspět. Bylo to pro nás jako vyhrát celé mistrovství Evropy,“ vzpomínal na výhru 1:0, jež se zlatě zapsala do makedonských kronik.

O síle Panděvovy party svědčí i nedávné senzační vítězství 2:1 v Německu v rámci kvalifikace o postup na MS. „Máme spoustu talentovaných hráčů, jenže kvůli nevyhovujícím podmínkám u nás doma mnoho z nich s fotbalem skončí, když je jim kolem patnácti let. Naše účast na Euru je velkou šancí něco změnit,“ doufá Panděv.

Zdroj: Youtube

Po dvou prohrách je Severní Makedonie mimo hru o postup ze skupiny, v pondělí si alespoň Panděv a spol. užijí velkolepu rozlučku v Amsterdamu proti domácím Nizozemcům.

Pokud tedy nepřijde trest od UEFA - Panděv a makedonský trenér Igor Angelovski byli po duelu s Ukrajinou v Bukurešti nachytáni, jak si i s rodinami vyšli do restaurace a porušili tak bezpečnostní "bublinu".