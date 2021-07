/VIDEO/ Góly Sterlinga a Kanea nejenže poslaly Anglii do čtvrtfinále Eura a Němce domů, zároveň (zřejmě definitivně) ukončily jednu výjimečnou trenérskou kariéru. Prohra 0:2 ve Wembley byla totiž posledním zápasem Joachima Löwa na lavičce německé reprezentace.

Německý trenér Joachim Löw | Foto: ČTK

Joachim Löw vedl německý nároďák přesně 14 let a 352 dní, byl nejdéle sloužícím reprezentačním trenérem na světě. Svůj konec ohlásil s předstihem a zjevně v koutku duše věřil, že by se mohl loučit posledním velkým úspěchem. Nevyšlo to.