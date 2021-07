Rád vaří, skládá vlastní hudbu, fotografuje, věnuje se charitě. Yann Sommer je vskutku renesanční muž. Jednu disciplínu ale ovládá skutečně mistrovsky – (občasný) kapitán švýcarských fotbalistů je excelentní gólman. Dokázal to i ve čtvrtfinále mistrovství Evropy proti Španělsku.

Švýcaři po vyřazení Francie (které obstaral právě Sommer, když v penaltovém rozstřelu vychytal Kyliana Mbappého) měli nakročeno k další senzaci. I když hráli od 77. minuty o deseti, zuby nehty se bránili drtivé španělské ofenzivě. Nakonec to dotáhli znovu až k penaltám…

„Jsem na naše mužstvo tak hrdý. Dokázali jsme jsme velké věci a celá země nám fandila,“ říkal Sommer dojatě po zápase. Švýcaři nakonec padli. Mág v rukavicích sice jednu penaltu zlikvidoval (další šla do tyče), ale hned tři jeho parťáci při střelbě selhali.

Dál tak šli Španělé a jejich brankář Unai Simón dostal cenu pro nejlepšího hráče zápasu, sám to ale okomentoval jednoznačně: „Upřímně? Tu cenu by měl dostat Sommer.“ Uznání od soupeře je nejlepší důkaz, že švýcarský mág prožil v Petrohradu vážně mimořádný večer.

Yann Sommer against Spain pic.twitter.com/dsr7crE0Pt — Troll Football (@TrollFootball) July 2, 2021

Uznejte sami: Španělé přestříleli výběr helvetského kříže 27:9, v prodloužení to bylo na střely dokonce 17:0. To už byl tlak favorita doslova drtivý, vyčerpaní Švýcaři nestíhali zachytávat jednu ofenzivní vlnu za druhou. Ale Sommer se na svém pracovišti udatně zmítal od tyče k tyči, chytal možné i nemožné a ještě burcoval spoluhráče.

Jediný gól, který dostal, byl vlastní. A jako první brankář v historii si v prodloužení lapil osm střel na bránu.

Měl by ho hrát De Niro

Je vlastně s podivem, že tenhle dvaatřicetiletý Švýcar chytá „jen“ za Borussii Mönchengladbach, a to už od roku 2014. Na brankáře sice není nijak vysoký (183 centimetrů), ale v dresu libovolného evropského velkoklubu by mu to slušelo.

„Sommer je jedním z nejpodhodnocenějších brankářů v Evropě. Není nejvyšší, ale má fantastickou hru nohou,“ řekl o něm slavný Dán Peter Schmeichel, znalec z nejpovolanějších.

Fakt je, že Sommer by klidně mohl hrát v poli, míč mu nijak nepřekáží. Naopak. Rafael van der Vaart o něm ostatně nedávno prohlásil, že je s míčem lepší než většina fotbalistů Schalke. „A nemyslím to jako vtip, vážně tomu věřím,“ dodal bývalý nizozemský reprezentant.

Kromě skvělé rozehrávky zdobí Sommera výjimečná mrštnost a čtení hry, navíc platí za dříče s kamarádskou a nekonfliktní povahou. A má i smysl pro humor. „Zavolám Robertu de Nirovi, jestli by mě nechtěl hrát ve filmu,“ smál se po historickém postupu přes Francii.

Po penaltách proti Španělsku už mu tak do smíchu nebylo, ale nebýt Sommera, Švýcaři by zápas nedotáhli ani do prodloužení…