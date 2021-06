Rakouskému útočníkovi bylo jasné, že přestřelil. Ihned po utkání přišel do makedonské kabiny a za své chování se omluvil. „Potřásl mi rukou a omluvil se. Přišel jako kamarád, německy jsme si popovídali a vyříkali si to,“ citovala agentura DPA Alioskiho.

Arnautovic flashed the "white power" symbol and then went on a racist (allegedly anti-Albanian) rant. #euro2020 #Arnautovic #Austria @EURO2020 pic.twitter.com/ZxsfYVPaOn

Jaký rozdíl oproti kauze Kúdela. Když měl slávistický stoper rasisticky urazit Fina Glena Kamaru, po utkání Evropské ligy v Glasgow dostal v útrobách stadionu pěstí. Kúdela navíc dostal trest na deset zápasů.

Později Arnautovic na Instagramu zdůraznil, že není rasista. „V emocích tam padla nějaká vzrušená slova, za což bych se rád omluvil, zvlášť mým přátelům ze Severní Makedonie a Albánie. Jedno bych chtěl říct jasně - nejsem rasista. Mám přátele téměř v každé zemi a jsem pro rozmanitost. Každý, kdo mě zná, to ví,“ napsal Arnautovic, který jehož pochází ze Srbska.

BREAKING: Marko Arnautovic has been banned for one #AUT game after insulting a player during win over #MKD | #Euro2020