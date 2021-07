Přibližně deset minut dělilo německé fotbalisty od blamáže nevídaných rozměrů. Doma v Mnichově prohrávali s nezdolně bránícími Maďary 1:2, když v 84. minutě vstřelil Leon Goretzka vyrovnávací – a zároveň postupový – gól.

Remíza Němcům stačila, zatímco pro statečně bojujícího outsidera Euro končí. Ve druhém souběžně hraném duelu skupiny F hráli Francouzi s Portugalskem rovněž 2:2. Mistři světa z Francie tak skupinu vyhráli, Němci byli druzí, Portugalsko jde do play-off ze třetí příčky.

Mohlo to ovšem dopadnout jinak. Maďaři v Allianz Areně senzačně vedli od 11. minuty po trefě Adama Szalaie. Domácí měli trvalý tlak, ale do šancí se dostávali spíš sporadicky.

Maďarská srdce

A když se v 66. minutě po obří chybě maďarského gólmana konečně trefil Kai Havertz, šel podceňovaný soupeř hned po výkopu znovu do vedení díky důraznému Andrási Schäferovi. Obě branky dělilo pouhých 90 sekund.

Němci však nakonec kritickou chvíli zvládli a s notnou dávkou štěstí slavili postup. V osmifinále je čeká tradiční rival Anglie. Ve Wembley.

„Maďaři si zaslouží uznání a velkou poklonu. Nechali na hřišti srdce, dali do toho všechno. Němci naštěstí dokázali najít odpověď na jejich druhý gól. Jsem teď z toho trochu vyčerpaný,“ komentoval pro BBC Jürgen Klinsmann, bývalý německý kanonýr.

„Jsem nesmírně hrdý na to, co jsme předvedli, ale samozřejmě mě mrzí, že jsme vypadli. Hráli jsme vážně dobře. Myslím, že jsme na dobré cestě, všem třem těžkým soupeřům jsme to zkomplikovali,“ řekl maďarský reprezentant Roland Sallai.

Další rekord pro legendu

Osmifinále nakonec neuteklo ani Portugalcům, kteří získali kýžený bod za remízu 2:2 s Francií. Dvěma góly z penalty ji zařídil Cristiano Ronaldo, za soupeře rovněž dvakrát skóroval Karim Benzema.

Ronaldo vstřelil v kariéře už 109 reprezentačních gólů, čímž vyrovnal historický rekord Íránce Alího Daeího. V příštím zápase se může osamostatnit na prvním místě.

? All-time top international goalscorers:



⚽️1⃣0⃣9⃣ Ali Daei ??

⚽️1⃣0⃣9⃣ Cristiano Ronaldo ?? #EURO2020 pic.twitter.com/NRx7rCLqMC — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 23, 2021

Nestárnoucí Portugalec je zároveň s pěti góly ze tří zápasů nejlepším střelcem letošního Eura a dál navyšuje svůj náskok v historickém pořadí kanonýrů mistrovství (zatím čtrnáct zářezů na pažbě).

Kdo s kým v osmifinále?



26. června:

Itálie – Rakousko (Londýn)

Wales – Dánsko (Amsterdam)



27. června:

Belgie – Portugalsko (Sevilla)

Nizozemsko – ČESKO (Budapešť)



28. června:

Francie – Švýcarsko (Bukurešť)

Chorvatsko – Španělsko (Kodaň)



29. června:

Švédsko – Ukrajina (Glasgow)

Anglie – Německo (Londýn)