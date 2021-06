A aby toho stresu nebylo málo, před očekávanou úterní bitvou velkých rivalů si přisadil Lothar Matthäus z tábora nepřítele. „Anglie má šanci vyhrát, ale ne na penalty. Je to trochu jako vtip,“ rýpla si legenda.

Držitel Zlatého míče naráží na historii vzájemných zápasů. Pokud došlo na penalty, psychicky odolnější byli Němci.

Zdroj: Youtube

Matthäus čerpá i zvláštní zkušenosti. Na světovém šampionátu v roce 1990 by kapitánem týmu, který v semifinále vyřadil Anglii v penaltovém rozstřelu a dokráčel až k titulu. Stejný přeběh se psal i o šest let později na Euru 96, kdy se Němci probili po penaltovém dramatu s Angličany do finále a ve Wembley pak udolali Čechy.

But as we know, the Germans always…. — Gary Lineker ? (@GaryLineker) June 23, 2021

„Pokud dojde na penalty, myslím, že Německo je favorit, protože pak začnete přemýšlet o tom, co se stalo za posledních 30, 40 let. To je pro Angličany velký tlak, čtete noviny a znáte ty penaltové příběhy,“ cituje německou legendu BBC.

Zdroj: Youtube

Angličany ale úplně nezatracuje. „Anglický tým byl před třemi lety v semifinále mistrovství světa, mají fantastické hráče, kteří hrají Premier League. Anglické kluby vyhrály tituly. Myslím si, že mohou podávat, stejně jako německý tým, lepší výkon než ve skupině. Jen si musí věřit a ukázat to,“ dodal Matthäus.

Gary Lineker zase pošťouchl Němce během šampionátu, když v posledním utkání skupiny proti Maďarsku odvrátili za pět minut dvanáct hrozbu konce na turnaji. „Ale jak víme, Němci vždycky…,“ glosoval šťastný postup na Twitteru.