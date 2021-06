Nizozemský hegemon jménem Ajax je známý nejen jedinečnou továrnou na mladé talenty. Rovněž ho v posledních letech provází nepříjemná nálepka magnetu na tragická zranění. Výjimkou není ani česká naděje Václav Černý, který si v Amsterdamu vytvořil tak četné bolesti, že už se jen těžko bude dostávat na vysněný vrchol.

Ale to zdaleka není to nejhorší. Fotbalová veřejnost pamatuje případ Abdelhaka Nouriho, jenž v roce 2017 zkolaboval na hřišti a po srdeční zástavě se již k fotbalu nevrátil. Ani případ Eriksena není Ajaxu příliš vzdálený, dánský záložník je totiž dalším kouskem z líhně talentů.

V neděli čeká českou reprezentaci duel s Nizozemskem, které v defenzívě táhne srdcař Daley Blind. Kluk, který to z juniorky Ajaxu dotáhl až do Manchesteru United a na „stará kolena“ se vrátil domů do hlavního města.

Hrůzostrašný zážitek proti Valencii

Jeho příběh je plný úspěchů a radostí, avšak jedna velká kaňka tu zůstane navždy. Psal se prosinec roku 2019 a Ajax hrál evropský pohárový zápas se španělskou Valencií. Z ničeho nic se na hřišti svalil Blind k zemi a následovala krátká epizoda závratí. První okamžiky nevypadaly vůbec dobře.

Po dlouhém ošetřování byl Blind odvezen do nemocnice a předán do rukou odborného personálu. Výsledek? Zánět srdečního svalu.

Nizozemský obránce byl vybaven implantovatelným defibrilátorem, který vysílá elektrické pulsy bránící zástavě srdce. Tedy přístroj, jenž bude mít po doporučení k dispozici také Christian Eriksen.

„Bylo to náročné období. Chtěl jsem se co nejrychleji vrátit, naštěstí jsem měl po ruce skvělé doktory, kteří mě zadrželi a šlápli na brzdy,“ uznal Blind.

Není to sranda. O tom už se přesvědčila velká spousta sportovců. A Holanďan naštěstí patřil mezi ty, kteří se dokázali vrátit.

Uběhly pouhé dva měsíce od operace a Blind naskočil do pohárového utkání proti Vitesse. Přístroj fungoval, Amsterdam se opět usmíval. Zdálo se, že všechno zlé je nadobro pryč.

Strach na hřišti i na tribunách

Jenže v srpnu roku 2020 přišla další tvrdá rána. Přípravný zápas s Herthou Berlín provázely opět srdeční potíže bývalého hráče Manchesteru United. Strach a obavy znovu zavládly amsterdamskou arénou. Co se stalo? Přístroj zhasl a přestal fungovat.

Naštěstí se však nic velkého nestalo a syn bývalé nizozemské legendy Dannyho Blinda byl brzy v pořádku. Od té doby se zdá, že vše klape jako švýcarské hodinky. Reprezentační obránce zažil v Ajaxu velice povedenou sezonu a s týmem oslavil titul a postup do Ligy mistrů.

„Cítím se velice dobře. Nyní bych rád pomohl Nizozemsku k velkému úspěchu,“ prozradil před turnajem.

Další trable mu na šampionátu přivodilo srdeční selhání přítele Eriksena, které oplakal. Teď se pokusí zahnat všechnu bolest vítězstvím nad českým týmem.