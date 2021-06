Na Euru sice zatím odehrál jen necelou půlhodinu, i Promes však může ohrozit obranu českého národního týmu v boji o postup mezi nejlepší osmičku. Není to tak dlouho, co však příliš myšlenky na fotbal neměl.

Ještě v sobotu 12. prosince minulého roku skóroval do sítě Zwolle a přispěl k výhře Ajaxu 4:0. O den později byste jej ale na tréninku hledali marně. Přišli si pro něj strážci zákona.

Potyčka a žaloba

Mohl za to incident, který se udál o pár měsíců dříve na oslavě nedaleko Amsterdamu, kterou fotbalista pořádal. Promes měl podle deníku De Telegraaf v potyčce bodnout jednoho ze svých příbuzných. Ten na něj později podal žalobu.

„Promes nebyl v době incidentu na místě, při vyšetřování plně spolupracuje,“ tvrdil tehdy hráčův advokát agentuře ANP. Vinu popíral i sám hráč.

Útočník si pobyl ve vězení dva dny a pak byl propuštěn, zůstal však podezřelým a věc doposud řeší jeho právník. Poprvé se Promes veřejně ke kauze vyjádřil o pár dní později s tím, že nemá co skrývat. „Pro všechny to byl šok, ale jsem rád, že jsem byl tak rychle propuštěn. Víc o tom nemohu říct,“ prohlásil.

„Teď jsem volný a myslím, že to vypovídá dost,“ tvrdil a poděkoval za podporu klubu i trenérovi Eriku Ten Hagovi. „Je to pro všechny obtížná situace, ale musíme se dívat do budoucnosti, protože tu můžeme stále ovlivnit,“ pronesl.

Promesova budoucnost se krátce nato každopádně přenesla do Ruska, konkrétně moskevského Spartaku, kde podepsal kontrakt na tři a půl roku a navazuje na období strávené v tomto klubu v letech 2014 – 2018.

I za výkony v Premier Lize, v jedenácti zápasech stihl tři branky vsítit a tři připravit spoluhráčům, si pak vysloužil nominaci na Euru. V nedělním osmifinále může ohrozit i české fotbalisty.