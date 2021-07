Britská média mají pro 26letého rodáka z Jamajky jen slova uznání. Jeden chvalozpěv střídá druhý. "Mohl by dostat Zlatý míč," napsal pro televizi Eurosport publicista Tony Evans.

Experti (i sázkaři) předpovídají, že bude vyhlášen nejlepším hráčem turnaje, ať už finále dopadne jakkoliv.

"Je národním hrdinou," uvedla stanice BBC. Samozřejmě s odkazem na příběh, který dosud prožil. Brzká emigrace s matkou, těžké dětství kousek od stadionu ve Wembley, údajná napadení přítelkyň… A pak fotbal. Góly, emoce, sláva.

Jenže i tady má Sterlingova mince druhou stranu.

"Ano, je skvělý fotbalista. Ale k tomu i skvělý simulant," řekl pro televizi Sky Sports uznávaný dánský novinář Carsten Werge.

Dánové kvůli jeho penaltovému pádu prohráli a vypadli. Stejně to však vidí i v dalších zemích. Třeba z Německa se ozval Dietmar Hamann, který prošel Liverpoolem i Manchesterem City. Nekompromisně vzkázal: "Skandál, jasné divadlo," konstatoval někdejší záložník.

Tolik šancí, tolik simulací

Sterling si u mnohých vysloužil nálepku padoucha a podrazáka. Důvod? Právě tzv. "diving". Asi se nic moc nestane, když spadnete jednou, dvakrát… Jenže rychlonohý a šikovný fotbalista padá často. Fanoušci už jsou na to alergičtí.

O největší skandál - tedy před kauzou Dánsko - se postaral v roce 2018. Manchester City ve skupinové fázi Ligy mistrů vyhrál nad Šachtarem Doněck 6:0, ale víc se řešil neuvěřitelný moment. Pád ve vápně, kdy Sterling zakopl.

Sudí zaváhal, pískl penaltu. A aby byl příběh kompletní, sám dal později v zápase gól.

Zdroj: Youtube

"Omlouvám se rozhodčímu, omlouvám se Šachtaru," řekl Sterling po zápase.

Směšné vyjádření. Přitom stačilo říct okamžitě, že nešlo o žádný faul, zvláště když Sterling přiznal, že to sám věděl. "Takové góly nechceme dávat," poznamenal kouč Pep Guardiola. O den později se však hráče zastal: "Tady nešlo o to, že by simuloval. Tak proč tolik kritiky?"

Pojďme dál. Nestává se moc často, aby v přátelském utkání dostal hráč žlutou kartu. Sterlingovi se to povedlo. V utkání s Nigérií (opět v roce 2018) si vykoledoval napomenutí za to, že se poroučel v pokutovém území k zemi. Jen tak.

Zdroj: Youtube

Za pozornost stojí i další chvilka slávy. Sterling v prvním zápase roku 2017 přispěl svou simulací k výhře. Po jeho teatrálním pádu ve vápně, kdy rozhodil brankáře Burnley, dal jeho parťák Gael Clichy vítězný gól.

V podobném duchu by se dalo ještě dlouho pokračovat.

Zdroj: Youtube