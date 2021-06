O správné výživě opravdu nepotřebuje od nikoho poučovat. Cristiano Ronaldo vypadá jako chodící reklama na zdravý životní styl, což s elegancí sobě vlastní prokázal i na tiskové konferenci před úvodním zápasem Portugalska proti domácím Maďarům.

Pořadatelé na stolek (jak jim velí povinnost) vyrovnali lahvičky od Coca-coly, jednoho z hlavních sponzorů Eura. Fešný Portugalec ale o plnění smluvních závazků neprojevil sebemenší zájem. Jakmile spatřil populární sladkou limonádu, zatvářil se znechuceně.

Colu odstranil z dohledu kamer a na uprázdněné místo dosadil lahev s čirou tekutinou. „Pijte vodu,“ pravil pak tónem přísného pedagoga, jehož svěřenci poněkud zvlčili. Následně se tato edukační scénka rozletěla po sociálních sítích do celého světa.

This is absolutely brilliant ? pic.twitter.com/bw9FYlTOI4 — Goal (@goal) June 15, 2021

Ronaldo však byl v Budapešti především v roli fotbalisty, ne nutričního poradce. A nutno dodat, že ani na trávníku stále neztrácí jiskru.

Páté Euro v řadě

Obhájce titulu z Portugalska dovedl k výhře nad Maďarskem 3:0 a vstřelil dva góly (jeden z penalty). Hrálo se před více než 60 tisíci diváky ve vyprodané Puskás Areně. Ronaldovi na to stačila závěrečná desetiminutovka, pár dalších šancí předtím neproměnil. Pokud to měla být reklama na vodu, povedla se.

„Důležité je vítězství. Byl to složitý zápas proti dobře bránícímu soupeři, ale i tak jsme dokázali dát tři góly. Pro naše sebevědomí je důležité vkročit do turnaje správnou nohou,“ pochvaloval si Ronaldo. „Jsem vděčný týmu, že mi pomohl vstřelit dvě branky,“ dodal skromně.

Ronaldo především přepisoval rekordy. A rozhodně netroškařil.

Vezměme to popořadě. Stal se prvním fotbalistou v historii, který startoval na pěti mistrovstvích Evropy. Za ním je šestnáctka hráčů (včetně Tomáše Rosického, Petra Čecha a Jaroslava Plašila), kteří absolvovali čtyři turnaje.

Mimochodem: Ronaldo na všech „svých“ pěti Eurech skóroval…

Předehnal Platiniho

Další rekord – ve věku 36 let a 130 dní je geniální Portugalec nejstarším hráčem v dějinách ME, který vstřelil alespoň dva góly v jednom utkání. Překonal dosavadního rekordmana Andreje Ševčenka (35 let a 256 dní).

Celkem už na evropských šampionátech odehrál 22 duelů. To je také nejvíc ze všech.

Hlavně ale nastřílel už jedenáct gólů, čímž se na prvním místě historických střeleckých tabulek odpoutal od devítigólového Michela Platiniho (byť tomu k tomu stačil jediný turnaj v roce 1984). Z aktivních hráčů, kteří kopou na letošním Euru, je mu nejblíž Antoine Griezmann se šesti trefami.

A ještě to nemusí být všechno. Celkem totiž dal Ronaldo 106 reprezentačních branek. Celkový rekordman v této statistice, Íránec Ali Daeí, jich má na kontě 109. To by nezastavitelný Portugalec mohl dohnat ještě v základní skupině…