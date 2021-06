Fotbalisté Ruska oživili šance na postup do osmifinále mistrovství Evropy, když porazili Finsko 1:0. O jedinou branku se v Petrohradu postaral ve druhé minutě nastaveného času první půle Alexej Mirančuk.

Ruský tým ale přišel obránce Mária Fernandese, který skončil v nemocnici poté, co dopadl tvrdě na záda. Naturalizovaný Brazilec opustil v prvním poločase hřiště na nosítkách s nasazeným fixačním límcem a podle ruských médií je podezření na zranění hrudní páteře.

Rusko od rozpadu SSSR vyhrálo proti Finsku i pátý vzájemný zápas v historii a udrželo proti Seveřanům počtvrté čisté konto. Svěřenci Stanislava Čerčesova zároveň ukončili dosavadní šestizápasové čekání na výhru na Euru, kde naposledy porazili Česko v roce 2012. Finsko prohrálo čtvrtý z posledních pěti mezinárodních zápasů.

? Aleksei Miranchuk curls in the opener for Russia ⚽️#EURO2020 pic.twitter.com/Mx3iaTaWex — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 16, 2021

"Bylo hrozně důležité vyhrát. Splnili jsme úkol, jdeme dál. A to, že jsme další šance nedali? To je fotbal. Hlavní je, že jsme si je vytvářeli. Tohle je turnaj, kde jsou už jen dobré týmy. Je třeba se soustředit na každý zápas," řekl na stránkách UEFA jediný střelec zápasu Mirančuk, který byl vyhlášen hráčem utkání.

"Dobře jsme bránili a zároveň přecházeli do útoku. Oproti zápasu s Dánskem jsme svou hru zlepšili. Nedokázali jsme sice skórovat, ale měli jsme dobré situace. Některé střely však šly vedle a jiné soupeř zablokoval. Byl to vyrovnaný zápas,“ prohlásil finský trenér Markku Kanerva.

Nováček mistrovství z Finska, který při svém úvodním duelu vyhrál v Dánsku 1:0, měl výborný vstup do utkání. Už ve třetí minutě si naskočil na centr Rajtaly autor jediné branky z předchozího utkání Pohjanpalo a přesnou hlavičkou nedal novému muži v bráně Safonovovi šanci. Jeho radost ale vydržela jen krátce, neboť sudí Makkelie po konzultaci s videorozhodčím gól kvůli těsnému ofsajdu neuznal.

⚽️ The man who crowned an intricate move with a fine curling finish…



?? Aleksei Miranchuk = Star of the Match?



? Did you see that coming?@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/K16FqO7hO8 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 16, 2021

"Nevím, jak moc velký ofsajd to byl, ale muselo to být těsné. Všechno je to o malých rozdílech a ty tentokrát neklaply v náš prospěch. Stojí vás hodně sil dát gól a stejně tak vás stojí energii se z toho sebrat, když vám ho odvolají," prohlásil finský kapitán Paulus Arajuuri.

Bale nedal penaltu

Postupu se přiblížili i fotbalisté Walesu, keří v Baku ve druhém utkání porazili Turecko 2:0. Po úvodní remíze 1:1 se Švýcarskem mají semifinalisté posledního Eura čtyři body. Naopak Turci nenapravili porážku 0:3 s Itálií a jsou blízko vyřazení. Ve skupině A můžou skončit nejlépe třetí. Postup si dnes může zajistit Itálie, která hraje se Švýcarskem.

Vítěznou trefu v ázerbájdžánské metropoli zaznamenal ve 42. minutě Aaron Ramsey. Po hodině hry mohl přidat pojistku kapitán "Draků" Gareth Bale, jenže penaltu neproměnil. Konečný výsledek stanovil v páté minutě nastavení opět po Baleově přihrávce Connor Roberts.

"Je to nejlepší okamžik v mé kariéře, kterému se pravděpodobně nic nevyrovná. Hrát na velkém turnaji je pro mě vrchol a téměř pojistit náš postup do další fáze je neuvěřitelné," prohlásil Roberts.