Němci na úvod nestačili na Francii a v sobotu v kriticky důležitém mači s Portugalskem od 15. minuty prohrávali po gólu Cristiana Ronalda (ten tím dohnal tříbrankového Patrika Schicka). Složili se? Znervózněli? Kdepak. Svěřenci trenéra Joachima Löwa dál hráli to, co umějí, a duel s obhájci titulu spektakulárně otočili.

V Mnichově vyhráli 4:2 a z obou stran šlo o parádní show plnou gólů, šancí, skvělých akcí. Dosud zřejmě nejkvalitnější zápas na turnaji.

„Konečně můžeme být spokojeni s výsledkem i výkonem. Je důležité, že jsme po prohře s Francií všechno nezahodili a dál pokračovali v naší linii. Věříme našemu trenérovi, věříme našemu systému,“ řekl ofenzivní záložník Kai Havertz.

Portugalci domácím k obratu kapku pomohli dvěma vlastními góly Diase a Guerreira, ale šlo spíš o „polovlastňáky“ – Němci k nim soupeře donutili stupňovaným tlakem a kdyby se míč neodrazil do sítě od portugalských hráčů, zřejmě by i tak padly branky.

Portugalsko se mimochodem stalo prvním evropským týmem, který si dal na MS nebo ME dva vlastní góly v jednom mači. A ještě jedna statistika: Ronaldo se 107 reprezentačními trefami ztrácí na absolutní světový rekord Íránce Aliho Daeího už jen dva zásahy.

Po změně stran skórovali ještě Havertz a Gosens, za obhájce zlatých medailí snížil (po Ronaldově přihrávce) Jota. Další šance už gólem neskončily.

„Máme teď tři body, které jsme bezpodmínečně potřebovali. Je ale nutné zůstat na zemi, protože nás ještě čeká zápas s Maďarskem. Každopádně jsme toho dnes směrem dopředu ukázali hodně,“ řekl zkušený Thomas Müller.

Vývoj ve skupině F zajímá i tuzemský nároďák, protože vítěz „české“ skupiny D v osmifinále narazí na druhý tým ze smrtícího „efka“. Tím zatím může být Německo, Portugalsko i Francie, která v Budapešti před šedesáti tisíci bouřícími diváky pouze remizovala 1:1 s nadšeně bojujícím Maďarskem.

?? ?????? as Hungary fans celebrate Attila Fiola's goal against France at the Fan Zone in Budapest! ??@MLSZhivatalos | #EURO2020 pic.twitter.com/kzdhnZzRxd