Byl to jeho životní zápas. Ve čtvrtfinále mistrovství světa 2018 v Rusku sestřelil domácí tým gólem a rozhodující penaltou. Chorvat Domagoj Vida se rozhodl věnovat toto vítězství Ukrajině, zemi, kde léta hrál. Nebál se svou radost sdílet veřejně na sociálních sítích, což pěkně rozhořčilo celý Kreml (a celé Rusko). Tehdy byl diváky vypískán, v pátek v podvečer se postaví do cesty české ofenzivě.

Chorvat Domagoj Vida | Foto: ČTK/imago

„Sláva Ukrajině! Tohle vítězství je pro Ukrajinu a Dynamo Kyjev! Chorvatsko do toho!“ křičel do kamery chytrého telefonu autor vítězné branky Domagoj Vida s manažerem reprezentace Ognjenem Vukojevičem. Pár minut předtím totiž rozhodl na mistrovství světa penaltový rozstřel a poslal svůj tým do semifinále.