To vše skončilo v prosinci roku 1991, kdy v zemi vypukl jugoslávský válečný konflikt. Srbští vojáci tehdy popravili Modričova dědu a následně jejich rodině vypálili střechu nad hlavou. Ze dne na den bez všeho. Jak z trápení ven? Jediným východiskem byl rychlý útěk.

A také se tak stalo. Nový domov našla početná rodina v uprchlickém hotelu v Zadaru, kde malý Modrič začal udivovat zejména svým uměním s balónem. A právě na místním parkovišti trávil většinu času.

It’s been a great honor playing for you and winning alongside you. You are top. Best of luck ?❤️ pic.twitter.com/tVIELo9YQL