Jedinečné i kritizované. Fotbalové Euro skončilo a i když jeho průběh opepřila slušná řádka kontroverzí a skandálků, nedá se popřít, že se nakonec jednalo o fotbalovou zábavu na nejvyšší úrovni, kterou covidem utrápený kontinent hodně potřeboval.

Ohlédněme se za celým turnajem a zkusme najít odpovědi na čtyři velké otazníky. Budou se nutně lišit člověk od člověka, fanoušek od fanouška. V tom se skrývá kouzlo kopané, které nedokážou překazit ani pánové z UEFA a jejich neúnavná laboratoř na pochybné reformy.

Jak by Euro dopadlo, kdyby se hrálo v původním termínu?

Změnilo by se něco zásadního, kdyby se turnaj konal už před rokem? Zřejmě ano, ale těžko nalézt uspokojivou odpověď. Třeba takoví Belgičané, bronzoví z posledního MS, by měli k dispozici zdravé opory Edena Hazarda, Kevina de Bruyneho či Axela Witsela. „Rudí ďáblové“ v plné formě by zřejmě znovu hráli o medaile. Nebo ne?

Podobně lze samozřejmě rozebírat i další týmy. Dá se odhadnut, že před rokem by Francouzi předvedli o něco víc z umu úřadujících mistrů světa, naopak takoví Němci by zřejmě dopadli ještě katastrofálněji. A co Češi v sestavě s Lukášem Provodem či Ondřejem Kúdelou? Jak by na tom byli? Jen (zábavné) spekulace.

Jiná věc je, jaký dopad na Euro by měla „normální“ přítomnost fanoušků na všech stadionech. Zřejmě značný, ale i tady jde spíš o hádání z nepříliš spolehlivé křišťálové koule. „Prázdné stadiony jsou smutné, diváci nám určitě chyběli. Vždy je lepší hrát před plnými tribunami, i když třeba fandí proti vám,“ řekl za všechny hráče Tomáš Souček.

Kdo byl nejlepším hráčem Eura?

Oficiální ocenění pro Hráče turnaje obdržel jako první brankář v historii Gianluigi Donnarumma. Letitý zvyk velí tuto trofej směřovat do vítězného týmu a opora Italů si ji bezesporu zaslouží. Ostatně vychytal penaltové rozstřely v semifinále i v finále. „Vyhrál jsem to jen díky spoluhráčům. Hráli a bránili skvěle,“ tvrdil nadějný nástupce Gianluigiho Buffona.

Zářili i další Italové: především ledově klidný Jorginho, neúnavný Leonardo Spinazzola (než se zranil), defenzivní veteráni Leonardo Bonucci a Girgio Chiellini… Novopečení mistři Evropy zkrátka dali dohromady dokonale sehraný orchestr.

Angličané by zřejmě volili Raheema Sterlinga, byť zrovna finálový duel mu vůbec nevyšel. Dobře si vedli i Luke Shaw či Declan Rice, na španělskou hru měl zásadní vliv Sergio Busquets, dánské tažení do semifinále dirigoval symbol stoperské spolehlivosti a odolnosti Simon Kjaer. Švýcary pro změnu držel gólman Yann Sommer.

A zapomenout nelze ani na jistého Cristiana Ronalda, v šestatřiceti letech nejlepšího střelce turnaje…

Který gól byl nejkrásnější?

Jak už to u estetických otázek bývá, tady záleží hlavně na individuálním vkusu. Roli ovšem hraje i národnost: drtivá většina českých fanoušků by jistě hlasovala pro mistrovský kousek z dílny Patrika Schicka v zápase proti Skotsku.

V přehledu nádherných tref ovšem lze nalézt i zdatné konkurenty. Jen namátkou: góly francouzského cizeléra Paula Pogby proti Švýcarsku nebo chorvatského tvůrce hry Luky Modriče (opět) proti Skotsku.

Menu je skutečně bohaté, záleží jen na vás, kterému z lákavých chodů dáváte přednost.

Na který moment se bude nejdéle vzpomínat?

Hned v úvodu turnaje celou Evropu zmrazil kolaps Dána Christiana Eriksena, který následně nastartoval bojovné vikingské tažení celým šampionátem. „Rád bych Eriksenovi a celému Dánsku složil poklonu za to, jak v těžkých chvílích ukázali opravdovou sílu a nezlomnost. Děkuji všem fanouškům za jejich energii a pozitivní přístup,“ ocenil Pogba.

Naopak negativní energie (bohužel) sálala z anglických fanoušků, jejichž bučení při hymnách soupeře a hlavně bitky ve Wembley před finálovým zápasem patří k těm méně příjemným vzpomínkám na letošní Euro.

Rozporuplné dojmy zanechalo i rozhodnutí hrát turnaj po celé Evropě (a v případě Baku i mimo ni) a s tím spojené nekonečné kodrcání některých mužstev z jedné země do druhé, zatímco jiné týmy se skoro ani nepohnuly. Tento model Eura nemá budoucnost.

Z ryze fotbalového pohledu vynikají senzační osmifinálové mače Švýcarska s Francií a Španělska s Chorvatskem. Oba se hrály ve stejný den a dohromady nabídly 14 gólů a jeden penaltový rozstřel. Fantazie.

Ale stalo se toho opravdu hodně, na hřišti i mimo ně. Třeba Ronaldův útok na Coca-Colu, smutný konec německého trenéra Joachima Löwa, záplava vlastních gólů, až na výjimky výborné výkony rozhodčích, český zázrak v Budapešti proti Nizozemcům, pokračování anglické „penaltové kletby“, francouzská arogance a hlavně – náznak návratu „normality“ do našich životů.