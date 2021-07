Dělo se toho ale víc, jak na stadionu ve Wembley, tak v jeho okolí. Řada přiopilých fanoušků se pokusila vynutit si vstup na tribuny i bez vstupenek a došlo k hromadným rvačkám. Došlo k 86 zatčením, přesto se stovkám lidí povedlo neoprávněně se dostat do ochozů.

„Naše ochranka nic takového nikdy nezažila,“ řekl šéf FA Mark Bullingham a nepřímo tím tak přiznal, že domácí pořadatelé nebyli na případné nepokoje vůbec připraveni. Přitom už dění na předchozích zápasech (Anglie inkasovala pokutu za semifinále s Dánskem) napovědělo, že nepůjde o poklidný nedělní piknik.

Co všechno se dělo? „Nic horšího jsem na fotbale nezažil. Chaotická organizace, policie nikde, fanoušci bez vstupenek v amoku běhali v tom, co bylo živnou půdou pro covid. Viděl jsem házet lahve, lidé zkoušeli karate na okna a musel jsem (to byla pro mě novinka) uskočit z cesty ozbrojenému důstojníkovi, který se zbraní v ruce někoho pronásledoval,“ popsal na Twitteru novinář Mike Keegan z Daily Mail.

1/2 That was the worst experience I’ve ever had as a fan at a football match. Shambolic organization, police nowhere to be seen, fans without tickets running amok within what was a giant Covid breeding ground. Taken 3.5 hours to get out of the godforsaken place. Saw fights…