Byl návrat Jan Bořila do základní jedenáctky chyba?

Osobně bych nechal stejnou sestavu jako s Nizozemskem, čekal jsem, že to trenér udělá. Ale jako chybu to neberu. Kouč Bóřovi věří, odehrál plno vynikajících zápasů. Určitě nám ten zápas neprohrál.

Ale chyboval u druhé branky?

Ano, je to tak, nechytil se s hráčem, nedostal se před něj. Jenže k tomu mám jednu poznámku: Dánové udělali celou akci doslova fantasticky. Občas vás prostě někdo přehraje.

Byl první gól rozhodující?

No, my jsme před ním nebyli vůbec špatní, ale pak se necháme strhnout na první tyč a Dán vyplave sám na penaltě. Byl tam úplně sám, pozici neměl složitou. Navíc to hned poté zkusili znovu a mále jim to zase vyšlo. Byla to chyba, která námi otřásla. Zareagovali jsme na to, až po tom druhém případu. Myslím, že jsme se pak vrátili do hry, byli jsme fotbalovější, ale oni byli nebezpečnější, protože mají obrovsky rychlý přechod do útoku.

Hložek by se hodil

Do druhé půle kouč Šilhavý dvakrát vystřídal. Povedlo se mu to?

Přišel Krmenčík, začali jsme hrát na dva útočníky. Prvních deset minut jsme je vůbec nepustili na naši půlku. Přitlačili jsme je, měli plno šancí, zaslouženě jsme snížili. Myslím, že to byl nejlepší úsek na celém turnaji.

Gól dal - kdo jiný - Patrik Schick. Opět neměl jednoduchou pozici, že? Podobně jako v minulých případech.

Stejně jako celý turnaj. Proti Skotsku měl těžkou hlavu, pak gól z pomalu padesáti metrů. Proti Chorvatsku penaltu, když mu tekla krev z nosu. S Nizozemskem dostal míč mírně pod nohu. Tentokrát to měl na slabší pravou, navíc dánský hráč byl blízko u něj. Ale je to zabiják. Škoda, že kvůli zranění nedohrál. Když vystřídal, už jsme nebyli moc nebezpeční, měli jsme snad jen Barákovu střelu.

Jak se vám pozdávala další střídání?

Byla vynucená, ale čekal jsem, že přijde Pekhart, vysoký útočník, místo Vydry. Je škoda, že byl Hložek na tribuně. Hodil by se.

Mužstvo je perspektivní

Byla na Češích hodně vidět únava? Nacestovali násobně víc než Dánové, kteří celou základní skupinu odehráli v Kodani.

Je to obrovský rozdíl a na kluky dolehl. Hlavně na konci zápasu neměli sílu presovat, získat balon, proto ho oni drželi. Dolehlo to na ně. Turnaj je tím ovlivněný, vždyť všichni čtyři semifinalisté hráli doma.

Jak celkově hodnotíte české vystoupení na Euru?

Samozřejmě je to úspěch.

Není tam nějaké ale?

Kdyby kluci vypadli s Holandskem, nikdo by neřekl ani popel. S Dánskem to byl vyrovnaný zápas, rozhodli maličkosti. Nemáme se za co stydět, odcházíme se vztyčenou hlavou. Řekl bych, že si kluci zasloužili semifinále ve Wembley s Anglií.

Má tým optimistický výhled směrem k mistrovství světa v Kataru?

Mančaft je perspektivní, navíc ještě dorostou Hložek, Zima a spol.

Co ho pálí?

Na mistrovství to byla od začátku kreativita. Ale když přišel do sestavy Barák, hned se to zlepšilo. Jeho zásluhou šel náš fotbal nahoru.