OBRAZEM: Češi obsadili hospody i zahrádky. Takhle fandili během čtvrtfinále Eura

Do hospody zašel i hokejista Radko Gudas, ale fandilo se všude. Na malých i velkoplošných obrazovkách, na zahrádkách, v lázních. Snad celá země v sobotu vpodvečer hnala české fotbalisty za postupem do semifinále evropského šampionátu. Nepovedlo se, svěřenci kouče Jaroslava Šilhavého prohráli s Dánskem 1:2. Ale ze spousty míst přišla na konci pozitivní zpráva: příznivci na dálku svým hrdinům zatleskali. Podívejte se do galerie Deníku, kde (a jak) se fandilo.

Takto fandí českým fotbalistům fanoušci v Brně. | Foto: Deník/Jaroslav Kára