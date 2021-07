O evropském šampionátu by se daly napsat stovky oslavných článků. Můžeme zas a znova rozebírat krásný gól Patrika Schicka, analyzovat italskou cestu za titulem, chválit Dánsko či (ne)litovat Anglii. Jenže… Kromě výše uvedeného turnaj provázela spousta větších či menších skandálů.

Začalo to hloupým nápadem o cestování napříč kontinentem, který zůstal v hlavách fotbalové generality i v době koronaviru. Pokračovalo to nespravedlností a vyvrcholilo naprostou arogancí.

Už před turnajem bylo jasné, že Ondřej Kúdela nesmí kvůli údajnému rasismu zasáhnout do hry, zatímco Glen Kamara, druhý aktér kauzy „Rangers“, mohl obléct finský dres.

Moralismus z dílny UEFA

Jak asi bylo českému obránci, když se dozvěděl, že Marco Arnautovic, Rakušan se srbskými kořeny, dostal během Eura za rasismus proti Makedoncům (jím rovněž vyvrácený) jiný, směšný trest? Pokud už nevíte, disciplinárka mu zastavila činnost na jediný zápas.

Ale těch kauz bylo mnohem víc. Kupříkladu tolik propíraná Anglie má zaplatit pokutu. Třicet tisíc eur, to je sazba za to, že fanoušci pravidelně ve velkém bučeli při hymně soupeřů a během semifinále kdosi oslnil brankáře Dánska laserem.

Když to srovnáte s trestem pro Maďarsko (dva zápasy bez diváků) opět za údajný rasismus, chtě nechtě vás napadne, že je něco prohnilého ve státě fotbalovém. Ano, UEFA je stát ve státě. Evropská fotbalová unie ráda moralizuje, ale v principu jedná podle toho, jak se jí to zrovna hodí.

Za vším hledej peníze

Jak sem tam můžete zahlédnout na sociálních sítích, tohle vadí obrovské mase lidí. A třeba za Kúdelu se postavil Hrad, Maďaři teď reagovali ministrem zahraničí. Padla slova o soudu bez důkazů a komunismu. Jenže nikdo s tím nic neudělá.

Důvod? Peníze. UEFA je bohatá. Hodně bohatá a chlup pouští i dál. Jak do Česka, tak do Maďarska. A třeba i do Makedonie kdysi poslala Superpohár. Funkcionáři proto až na výjimky mlčí. Diplomacii lze vnímat i jako strach z uzavření kohoutků.

Člověk si trochu až kacířsky říká, zda by nedávno zamýšlený vznik Superligy přece jen nepřinesl pozitivní efekt. Minimálně v tom, že by se penězovody přesunuly z Nyonu (sídla UEFA) jinam. Tak či tak, fotbal se v současném evropském pojetí ocitá na scestí. V dalších měsících a letech bude dusno.