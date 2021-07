Karel Piták, bývalý reprezentant a expert Deníku, tvrdil po postupu ze skupiny: „Je to solidní, ale úspěch bude až čtvrtfinále.“

Byla to rozumná slova. Průnik mezi šestnáct je v uvozovkách jen vylepšením povinnosti, jíž v současných podmínkách, kdy na Euru hraje 24 mančaftů, je samotná kvalifikace.

Po památné bitvě s Nizozemskem v Budapešti se průnik do osmičky nejlepších zdařil. Šlo o jednoznačně nejlepší a nejatraktivnější duel Čechů na turnaji. Zběsilé tempo, výkon Tomáše Holeše, našlapané tribuny, pokořený sok s plejádou hvězd v sestavě.

Takže bylo jasno: Euro je úspěch!

Schick potřebuje podporu

Jenže tím to nesmí skončit. Je třeba si vzít to dobré, vylepšit to špatné. Jako to dělával skvělý trenér Karel Brückner, jenž s oblibou vykládal: „Nelétám v oblacích, když vyhráváme, nevěším se při neúspěchu.“

Přesně tím se nyní musí řídit Jaroslav Šilhavý a jeho suita. Neměl by to být problém, vždyť Šilhavý s Brücknerem spolupracoval, dobře zná jeho nastavení i postupy.

Proto je potřebné říct: Češi hrají týmově, z čehož vyskakuje Patrik Schicka. Zachovejme to, ale… Dodejme mu větší podporu, to byl v zápasech problém. Je nutné dostat do hry geniálního Adam Hložka, může být Schickovým nejlepším pobočníkem.

Málo kreativity

Je záhodno sehnat druhého kreativce k Antonínu Barákovi. Tým hraje obětavý fotbal, ale nejlepší přidávají nadstavbu. Nebo lépe řečeno více nadstavby. Co třeba teenager Adam Karabec, sparťan je šikula s hlavou Bořka Dočkala.

K tomu se musí „pořešit“ posty stoperů a levého beka. Trenér Šilhavý se dozajista poučí z nedorazů při jmenování sestavy i střídání. Měl skvělá rozhodnutí, ale také ta zpochybnitelná.

Když se to podaří, cesta na mistrovství světa do Kataru může být zdolatelná.