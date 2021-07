V nich právě španělský hrdina předešlých okamžiků zklamal a postup do finále mohli začít slavit Italové. O radost nebyli ochuzeni ani fanoušci vítězného týmu, s nimiž šel až k tribuně křepčit i Leonardo Bonucci.

Jaké však bylo jeho překvapení, když jej po cestě zpátky mezi spoluhráče nechtěla místní ochranka pustit za žádnou cenu na hřiště.

Na kamerových záběrech je vidět, jak aktivní stevardka přiskakuje ke zkušenému fotbalistovi, který se zrovna otočil s úmyslem vrátit se na trávník. Ačkoliv jí čtyřiatřicetiletý zadák turínského Juventusu zprvu věnoval přísný pohled, po pár vteřinách, kdy si žena uvědomila svůj omyl, oba dva skončili se smíchem v objetí.

Stevardka tak má zřejmě zážitek na celý život a letošní evropský šampionát jeden z nejúsměvnějších momentů.

Bonucci’s face when he realizes the steward thinks he’s a fan trying to get on the field is priceless.