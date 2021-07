Marcus Rashford, Jadon Sancho a Bukayo Saka, kteří při penaltách neuspěli, jsou všichni tmavé pleti. A skrývaný džin rasismu, který se anglické kopané drželo během Eura jakž takž udržovat v lahvi, náhle vyletěl na svobodu.

„Anglický tým si zaslouží být oslavován jako hrdinové, ne rasisticky urážen na sociálních sítích. Ti, kteří jsou za to zodpovědní, by se měli stydět,“ ozval se na Twitteru britský premiér Boris Johnson. „V naší zemi nic takového nemá místo a já podporuji policii, aby našla viníky a dohnala je k odpovědnosti,“ přidala se ministryně vnitra Priti Patelová.

This England team deserve to be lauded as heroes, not racially abused on social media.