V Baku se zatím odehrála tři utkání prapodivného Eura, na programu je poslední. Pro Česko největší zápas od roku 2012 se hraje v Asii… „Je to trochu škoda, není jednoduché sem dostat fanoušky,“ ví šestapadesátiletý velvyslanec.

Co na zápas říkáte?

Nepočítali jsme s tím, že Česká republika bude hrát v Baku. I když jsme si na velvyslanectví kreslili různé pavouky a někteří spolupracovníci říkali, že reprezentace může hrát za jistých okolností v Baku. Na jedné straně je to dobrá zpráva, na druhé…

Ano?

Jsme poměrně daleko od Čech, takže to znamená poměrně složitý manévr, co se týče logistiky. Od neděle jsme si vyjasňovali, jak se sem lidi budou moci dostat. Nebyl to jednoduchý recept. Dozvěděli jsme se, že platí původní pravidla s jistým změkčením.

A to je jaké?

Původně museli mít PCR test starý maximálně osmačtyřicet hodin, nyní platí dvaasedmdesát. K tomu elektronické vízum a vstupenku. Ale je to platné jen pro fanoušky týmů, které hrají. Od kolegů jsme se dozvěděli, že chtěli přiletět i z jiných zemí, ale prostě se sem nedostanou.

Kolik bude Čechů?

Ta naše komunita bude malá. Některé přivezl speciál, jiní dorazí po vlastní ose. Máme systém nazvaný Drozd, kde se tací mohou registrovat, zatím jich je tam zapsaných jen pět. Předpokládám, že jich bude víc, ale Maďarsko to rozhodně nebude.

Prezident chce přitáhnout pozornost světa

Jaký je o šampionát zájem? Povolená kapacita v Baku je 35 tisíc fanoušků, ani jednou jich nebylo více než dvacet tisíc.

Není velký. Překvapilo mě, že ani na Turecko nebylo moc lidí. Nepřilétali, asi spoléhali na podporu místních. Na stadionu se takový ten entuziasmus příliš neprojevuje, spíš se jen koukají na fotbal. Je škoda, že nás potkal covid. Ještě více se zkomplikoval už tak komplikovaný projekt. Navíc Turci zvedli ceny letenek, nikdy nebyly drahé jako teď.

Baví místní šampionát?

Přijímají ho, protože jsou pohostinní. Jsou tady ale dvě skupiny lidí. Jedna se zajímá o kolektivní sporty, je naladěna na evropskou a celosvětovou vlnu. Druhá je typicky ázerbájdžánská. Mají rádi těžkou atletiku, judo, zápas a podobná odvětví. Berou to tak, že v kolektivním sportu není možné dostatečně prokázat, jak je člověk schopný. Může se totiž schovat za spoluhráče.

Je Euro důležité pro prezidenta Ilhama Alijeva, neomezeného vládce?

Ano, sází na všechno, co může zemi představit v dobrém světle. Proto je tady Euro, jezdí se formule jedna, bylo tady finále Evropské ligy. Všechny tyhle věci dělají, aby přitáhli pozornost světa.

Budou fandit místní Česku?

Ano, všichni mi to říkají. Asi potkávám ty správné. (usmívá se) Oni o nás vědí mnohem víc než my o nich. Spousta lidí má nainvestováno v České republice. Když tady řeknete Praha nebo Karlovy Vary, hned vědí, kde ležíme. U nás by byl s lokací trošku problém.