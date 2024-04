Více než polovina čtenářů by dnes byla proti vstupu do EU. Odpovídejte v anketě

Zatímco 57 procent čtenářů by nyní hlasovalo proti vstupu České republiky do Evropské unie, jen něco přes třetinu (38 procent) by hlasovalo pro. Alespoň to vyplývá z dosavadních výsledků velké ankety Deníku.cz ke dvaceti letům České republiky v Unii. V ní zatím hlasovaly zhruba dva tisíce čtenářů.

Co Česku dalo 20 let v Evropské unii? Odpovídejte v dotazníku Deníku. | Foto: Shutterstock